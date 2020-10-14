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    酷！44輛超跑排開 載家扶兒開心兜風

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，其中市價逾5000萬元的經典款保時捷也首度曝光，家扶兒開心搭超跑兜風。 （記者湯世名攝）

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，其中市價逾5000萬元的經典款保時捷也首度曝光，家扶兒開心搭超跑兜風。 （記者湯世名攝）

    2020/10/14 11:58

    ［記者湯世名／彰化報導］大陣仗！全國知名的彰化縣全拓工業公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等37輛超跑，全拓董事長吳崇讓也大方提供珍藏的7輛超跑，總值逾5億元的超跑讓家扶中心家扶兒爽搭逛大街，其中吳崇讓1輛市價逾5000萬元的經典款保時捷也首度曝光，家扶兒開心搭超跑兜風，臉上盡是滿足。

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    勝宏開發建設公司董事長陳湘羚今年得知彰化家扶因為疫情關係捐款減少，立刻購買3000片醫療口罩捐贈，讓家扶親子安心使用，今天再加碼邀請來自全台的車友，出動37輛超跑齊聚花壇鄉全拓工業公司廣場，包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷、奧迪等超跑逐一駛入廣場，排氣管發出的轟隆聲浪，吸引所有人的目光。

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    全拓董事長吳崇讓也大方提供7輛珍藏的超跑，其中1輛是2012年購買的經典款保時捷，全世界僅有918輛，全台灣也只有10輛，市價高達逾5000萬元。總共44輛超跑市值逾5億元，一字排開相當壯觀。

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    彰化家扶中心家扶兒開心的看著超跑說：「我要坐這輛！」目前就讀幼兒園小班的小凱從開始會走路後，就喜歡在家裡推著學步車。儘管因家中經濟困境無法有機會乘坐汽車，小凱仍喜歡拉著媽媽在路旁看著來往的車子，跟媽媽說，我要坐車車；在得知有體驗超跑的活動，小凱媽媽今天帶著他一同來乘坐超跑，圓小凱坐車車的夢。

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    家扶中心主任王震光表示，家扶一直致力於兒童及家庭的服務，感謝勝宏開發建設董事長陳湘羚長期關心家扶兒，帶給家扶孩子滿滿的愛，也感謝全拓公司董事長吳崇讓響應，更感謝來自全台的車友，44輛超跑齊聚一堂真的很壯觀，讓家扶兒開心搭超跑逛大街。

    全拓公司董事長吳崇讓（右1）與彰化家扶中心主任王震光（右2）合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    全拓公司董事長吳崇讓（右1）與彰化家扶中心主任王震光（右2）合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（記者湯世名攝）

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（（記者湯世名攝）

    全拓公司與彰化家扶中心合作，今天共出動包括法拉利、藍寶堅尼、保時捷等44輛超跑，讓家扶兒開心搭超跑兜風。（（記者湯世名攝）

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