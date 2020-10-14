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    台中今起實施夜間減壓供水 盧秀燕籲節約用水

    台中市長盧秀燕到石岡壩管理中心了解水情吃緊狀況，呼籲民眾節約用水。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕到石岡壩管理中心了解水情吃緊狀況，呼籲民眾節約用水。（記者歐素美攝）

    2020/10/14 11:34

    〔記者歐素美／台中報導〕台灣53年來首次沒颱風，致水情吃緊。台中水情燈號今天起轉為黃燈，實施夜間減壓供水措施，台中市長盧秀燕今天到石岡壩管理中心了解中部水情，以超前部署因應，並呼籲大家節約用水，以免未來面臨限水之苦。

    今年夏天無颱風帶來充沛雨水，水庫蓄水率不佳，10月底後進入枯水期，直到隔年4月，梅雨季節來臨前，均需進行完整的水情監控，而最近一波降雨只集中台北翡翠水庫集水區，對於中部水庫進帳有限，經濟部今日起將台中水情燈號轉為黃燈，實施夜間減壓供水措施。

    目前經濟部也召開旱災應變小組第二次會議，討論中部以北二期稻作用水調整措施。市長盧秀燕關心大台中水情狀況，今日與經濟部水利署副署長曹華平、中區水資源局長陳弘凷、市府水利局長范世億、市府經發局副局長李逸安等至石岡壩視察，聽取大台中地區用水需求及供應現況簡報，並呼籲民眾節約用水，隨時注意珍惜水資源，任何小動作，都是為環境盡一份心力。

    盧秀燕表示，目前水庫蓄水量相較於歷史同期偏少，10月起逐漸進入枯水期，除了宣導節約用水外，水資源一定要「珍惜利用」，目前市府積極推動再生水計畫，今年9月21日更與台中港務分公司及中龍鋼鐵公司簽定用水契約，就是要將水資源回收中心轉型成都市的「小水庫」，以再生水提供使產業界與企業有穩定水源使用，民眾生活用水也不因工業用水受排擠，「每一滴水至少可以使用兩次以上！」大幅降低缺水風險，用以抵抗極端氣候造成的旱象。

    水利局長范世億表示，「福田放流水回收再利用計畫」是中部地區第一個啟動的再生水案，工程總經費40億7000萬元，未來將埋設約29公里之輸水管線，將福田再生水供應予台中港工業區，以生活污水經水資源回收中心處理回收再利用，其最大優點就是穩定，可不受天候影響，全年無休穩定提供再生水予用水端。

    水利署石岡水壩管理中心主任陳贊文表示，今年中區各地降雨量僅往年6成，德基水庫及鯉魚潭水庫等蓄水情況不理想，加上921地震造成土石鬆軟，使得台中若下大雨，即面臨水源混濁問題，目前正設法改善。

    台中市長盧秀燕到石岡壩管理中心了解水情吃緊狀況，呼籲民眾節約用水。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕到石岡壩管理中心了解水情吃緊狀況，呼籲民眾節約用水。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕到石岡壩管理中心了解水情吃緊狀況，呼籲民眾節約用水。（記者歐素美攝）

    台中市長盧秀燕到石岡壩管理中心了解水情吃緊狀況，呼籲民眾節約用水。（記者歐素美攝）

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