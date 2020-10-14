把虱目魚變成麵！嘉義縣開發新產品超夯

嘉義縣府輔導正鑫水產開發虱目魚麵。（記者林宜樟攝）

2020/10/14 11:27

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣是國內虱目魚重要產地，縣府輔導正鑫水產公司開發「虱目魚麵」，以80%的虱目魚肉及15%的雞蛋和少量調味，製成有如吃魚肉的麵條，富有豐富營養又好入口，適合老人、小孩食用，今天進行產品發表會，許多老人家品嚐讚賞「方便、好吃又營養」。

嘉義縣布袋鎮是國內重要虱目魚產地，養殖面積2500公頃，年產量8384公噸，布袋新塭是全國虱目魚集貨加工地區，有6成虱目魚在此處集散；虱目魚全身都可利用，加工產品有去刺全魚、一夜干、虱目魚肚、魚嶺、魚柳、魚丸、魚酥等。

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嘉義縣長翁章梁及縣議員蔡瑋傑、林緗亭等今天參與產品發表會，「民雄老大人動動班」的長輩到場跳健康操，並品嚐虱目魚麵，正鑫水產則捐贈1014支虱目魚面給嘉義縣慈善團體聯合協會做公益。

正鑫水產負責人蔡鳳祺說，以前也曾開發虱目魚麵，當時是用魚肉加上麵粉製成，類似魚漿的口感，經多年研發，今年開發的新配方是以虱目魚肉、雞蛋為原料製成，不加麵粉，入口滿是虱目魚肉味道，營養價值高，熱量低，可搶攻輕食市場。

到場示範煮麵的阿忠師主廚鄭皓文說，虱目魚麵原料包解決大多數人對虱目魚多刺不易料理的印象，可做出魚麵、魚羹，也可做成苦瓜封、黃瓜封或月亮蝦餅等；營養師高嘉凰說，虱目魚有易消化、吸收的動物性蛋白質、礦物質、維生素及Omega-3不飽和脂肪酸及DHA，而虱目魚麵方便咀嚼，對老人家來說很方便。

嘉義縣府輔導正鑫水產開發虱目魚麵。（記者林宜樟攝）

來賓們品嚐虱目魚麵。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁煮虱目魚麵給長輩品嚐。（記者林宜樟攝）

嘉義縣長翁章梁煮虱目魚麵給長輩品嚐。（記者林宜樟攝）

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