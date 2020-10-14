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    高鐵延伸宜蘭擬繞過集水區 宜市長江聰淵：盼10年工期不變

    宜蘭市長江聰淵表示，交通部採取A方案他予以尊重，但希望工程從提送環評開始算起的10年工期不變。（記者林敬倫攝）

    宜蘭市長江聰淵表示，交通部採取A方案他予以尊重，但希望工程從提送環評開始算起的10年工期不變。（記者林敬倫攝）

    2020/10/14 11:29

    ［記者林敬倫／宜蘭報導］交通部拍板高鐵延伸宜蘭路線，確定採繞過集水區的A方案，路線長度較最短的C方案多了11.4公里；宜蘭市長江聰淵表示，交通部採取A方案他予以尊重，但希望工程從提送環評開始算起的10年工期不變；宜蘭縣政府回應，對交通部的選擇樂觀其成，盼盡早解決宜蘭的對外交通。

    交通部提出的高鐵延伸宜蘭，共有A、B、C三個方案，A方案未經水庫集水區，但路線長度達56.4公里，行車時間最久，南港到宜蘭約17分鐘，比起其它方案慢30秒到1分鐘。

    B方案全長為54.1公里，經過翡翠水庫集水區約3.8公里，行車時間約16分半；C方案全長45公里，路線最短，但經過翡翠水庫集水區11.6公里，行車時間約16分鐘。

    本身也是高鐵延伸宜蘭促進會長的江聰淵說，高鐵延伸宜蘭原本最讓人擔心的，就是會卡關在環評，交通部長林佳龍很有誠意，邀請北北基首長共同來討論，因為高鐵延伸宜蘭經過大台北地區路線，環評、施工都跟大台北地區有所關聯。

    江聰淵指出，交通部之所以選擇A方案，是因為對環境衝擊最小，且與其它方案的行車時間差距不大，因此他予以尊重。

    江聰淵說，但現在計較的不是行車時間多1、2分鐘的問題，而是要討論採取A方案後，與C方案相比，多出的11.4公里的隧道工程長度，會增加多少施工期間？他舉例，雪山隧道12.9公里就挖了很多年。

    江聰淵說，他希望交通部能透過增加施工斷面的方式，縮短施工時間，藉此讓對外承諾，工程從提送環評開始算起的10年工期不變。

    縣府回應，由於A方案與B、C方案的行車時間差距不大，對環境衝擊又降到最低，交通部選擇A方案，縣府樂觀其成，希望高鐵能迅速開始興建，早日解決宜蘭的對外交通問題。

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