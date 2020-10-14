大貓熊、小貓熊差很大！科學期刊：2個不一樣的種

小貓熊和大貓熊在演化上並非系出同門，而是為了適應環境所衍生的「趨同演化」。（台北市立動物園提供）

2020/10/14 11:20

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立大貓熊新生寶寶「圓寶」，不少遊客會直接稱作為小貓熊，不過園方今日指出，小貓熊、大貓熊是2個完全不同的物種，今年初科學家在「Science Advances」期刊發表，小貓熊根據基因分析顯示，可能有2個不一樣的種。

小貓熊別名紅貓熊、火狐狸，毛髮是咖啡色系，跟浣熊較有親緣關係。（台北市立動物園提供）

園方指出，小貓熊、大貓熊並非系出同門，是為了適應環境所衍生的趨同演化，在生態習性出現相似之處，例如大貓熊和小貓熊前掌都有6指，特化的腕骨形成第六指（或稱偽拇指），長在腕上的第6指，增加抓握竹枝的功能。

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樹棲的小貓熊有長尾巴保持平衡。（台北市立動物園提供）

園方提到，肛門腺則是用來劃定地盤的工具，下次看到大、小貓熊在「擦屁股」，代表牠們正在標記領域。目前仍由媽媽照顧、走路都不太穩的「圓寶」，還不會也不需要標示領域，大部分的時間都是在睡覺。

大貓熊「圓寶」。（台北市立動物園提供）

儘管大貓熊、小貓熊有相似之處，但也有許多差異，園方表示，小貓熊有長尾巴保持平衡，別名紅貓熊、火狐狸，毛髮是咖啡色系，跟浣熊較有親緣關係；黑白色系的大貓熊較常在地面活動，尾巴很短，跟熊科動物的親源關係較為接近。

大貓熊和小貓熊前掌都有特化的腕骨形成第6指或稱偽拇指。（台北市立動物園提供）

園方指出，中國研究團隊在「Science Advances」期刊發表文章，根據基因分析顯示，分布在四川、雲南、緬甸的「中華小熊貓」，和另一種臉部毛色偏白、尾巴環狀條紋較不明顯、主要分布在喜馬拉雅山、西藏、尼泊爾、印度和不丹的「喜瑪拉雅小熊貓」，彼此之間有著明顯的遺傳差異，其實是兩個不一樣的種。

大貓熊「圓寶」。（台北市立動物園提供）

在國際自然保護聯盟（IUCN）及瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約（CITES），目前還是維持同一種小貓熊Ailurus fulgens。園方表示，小貓熊一度遍佈歐亞，現在只侷限在青康藏高原南部、東南部2200公尺到4800公尺高度，被列為「瀕危」等級的小熊貓野外族群數量可能不到1萬隻。

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