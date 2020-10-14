國際武肺疫苗、新藥試驗出狀況 指揮中心下午2時說明防疫事宜

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（記者陳志曲攝）

2020/10/14 09:30

〔記者林惠琴／台北報導〕國內近期持續新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，昨天更出現事隔8個月的中國移入病例，顯然全球疫情仍持續中，但國際疫苗、新藥臨床試驗陸續發生狀況，引發關注，中央流行疫情指揮中心預計今日下午2點召開例行記者會，由指揮官陳時中說明相關事宜。

先前知名大藥廠阿斯特捷利康（AstraZaneca）與牛津大學合作開發的武漢肺炎疫苗，曾因受試者出現不明原因疾病而一度暫停，近日嬌生（Johnson & Johnson）也由於1名受試者出現「無法解釋的疾病」而使候選疫苗臨床試驗喊停。另外，禮來（Eli Lilly）受美國政府資助的抗體療法臨床試驗出於「潛在安全疑慮」一樣喊卡。

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儘管國內已與武漢肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）簽約，並支付訂金，但從疫苗發展現況來看，顯然變數仍多，也持續引發外界關注。

根據指揮中心統計，國內累計530例武漢肺炎，分別為438例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明。在確診個案中，7人死亡、489人解除隔離、34人住院隔離中。

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