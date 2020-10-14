10/14 各報重點新聞一覽

某上市ＩＣ設計公司張姓總經理女秘書控長期遭姓總經理性騷擾，罹患重度憂鬱症等，新北地院法官判定職業災害，公司得賠償。（資料照）

2020/10/14 06:15

自由時報

女秘書遭老總性騷 判職業災害

某上市ＩＣ設計公司張姓總經理女秘書，二○一七年被調整職務，去年突遭解僱，她不滿提出確認僱傭關係存在之訴，訴苦說她長期遭張姓總經理性騷擾，罹患重度憂鬱症等，公司沒妥善處理還違法資遣；新北地院法官判定，張女因性騷擾罹患重度憂鬱症等疾病，屬職業災害，且於精神科追蹤治療中，解僱無效，判僱傭關係存在，該公司得賠償十萬餘元。

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中國武肺病例 隔8個月又移入

中國武漢肺炎疫情近期傳出升溫，我國中央流行疫情指揮中心昨宣布，國內新增一例從中國返台的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）境外移入病例，為本國籍四十多歲男性，今年二月至中國江蘇工作，十月十一日返台，在機場採檢後確診，此為事隔八個多月後，再度出現中國移入個案。

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吃撲菌特錠治痘致死 長庚解開謎團

磺胺類抗生素撲菌特錠（Baktar）常引發嚴重藥物過敏，一名女大生為治療青春痘服用這藥，結果猛爆性肝炎、差點得換肝；另一男大生也是服用這抗生素導致肝衰竭，最後不幸死亡。

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聯合報

盼了30年…北北基軌道終喬定 基隆輕軌升級捷運

交通部長林佳龍昨偕北北基三首長首度召開「北北基軌道路網政策溝通平台」會議，達成基隆輕軌升級為中運量捷運、基隆捷運和民生汐止線捷運整合共軌、北宜高鐵拍板遠離翡翠水庫集水區等五大共識，但台鐵在基隆市區是否讓路給基隆捷運，兩案在八堵基隆段規畫還要後續評估。

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美學者：美不會介入台獨危機

美國喬治城大學十二日舉行線上研討會，邀請美中台討論美國對台政策；美國外交關係協會會長哈斯表示，美國對台承諾不因台獨宣示而啟動；我國安會前秘書長邱義仁說，台灣務實的政治人物不會這麼做，除非瘋了。

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中國時報

解放軍演習不斷 蔡總統視導空防的眼睛 陸飛彈軌跡 樂山雷達全掌握

蔡英文總統昨天前往海拔2620公尺的新竹樂山，視導空軍長程預警雷達站。在聽過空軍預警中心主任沈冠慰簡報後，蔡英文說，最近幾次周邊國家在試射飛彈、火箭時，我方空軍的偵蒐預警中心，都能夠在第一時間確實偵獲。蔡英文的說法，間接證實中共解放軍火箭軍部隊於8月26日發射飛彈至南海，我方充分掌握軌跡。

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C羅新冠確診 無症狀隔離中 染疫運動員身價最高 超過30億台幣

葡萄牙今晨要在歐足聯國家聯賽對決瑞典，未料昨晚傳出利空消息，葡萄牙足協宣布隊長C.羅納多因為檢測新冠病毒呈陽性反應，將缺席這場葡萄牙對瑞典之戰。據了解C羅目前並無症狀，已經接受隔離。

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中央疫情指揮中發言人莊人祥心昨日宣布新增1例自中國移入武肺個案，全台目前累計530例。（中央社）

抗生素撲菌特錠，台灣每年估有20萬到30萬人使用。（記者吳亮儀攝）

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