穿丁字褲就是性觀念開放？網紅言論惹議 文化部盼理解差異

達悟族人的丁字褲在文化中具有相當重要的意義。示意圖，與新聞無關。（資料照）

2020/10/13 22:13

〔即時新聞／綜合報導〕日前，YouTuber「小哥哥艾理」在發布的一部名為「實測環台約跑系列！台南站！！」的影片中詢問，「哪一個地區的性觀念最開放」，網路紅人「郭鬼鬼」則回答「應該是蘭嶼吧！因為會穿著丁字褲跑來跑去」，歧視言論引發網友熱議，而「小哥哥艾理」受到指正後，第一時間卻先推卸責任，讓不少人相當傻眼。而臺灣青年民主協會及文化部也都在臉書上提出批評，更要求大家尊重多元文化。

「請停止將歧視解釋為玩笑！互相尊重有這麼難嗎？」昨（12）日「臺灣青年民主協會」在臉書上強調，原住民族在這座島上生活4百多年，卻屢屢受外來民族的歧視，認為現今不同群族的人，都能在台灣自由且有尊嚴的活著，是相當不容易的。

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「臺灣青年民主協會」指出，丁字褲在達悟族的文化中是十分重要的，是家人情感維繫的象徵，也在夫妻及孩子間的具有相當重要的意義，且達悟族男子人生的第一件丁字褲，必須要在晴朗的日子面向日出穿上，象徵穿上這件丁字褲，它將永遠陪伴著你。

「臺灣青年民主協會」認為，「小哥哥艾理」具有剪輯的播製的權力，但卻故意散布無知及歧視內容，在受訪者發言後更說「好像滿有道理的」，但他在受臉書專頁「每天來點布農語啊！mapasnava Bunun saikin」糾正後卻還推託責任，不願認錯。協會強調，「歧視所造成的傷害，從來不能以「不理解」或「開玩笑」作為藉口。」

臺灣青年民主協會臉書全文

而文化部今也在臉書上表示，理解應從尊重開始，在理解背後的文化內涵後，會發現丁字褲是達悟族人的生命共同體，用來繫住人際關係，與展現和海洋共存的生活態度。在文化快速流失的現在，我們應該多點理解、鼓勵及創新，才能讓傳統族群的文化能傳承下去。

文化部也說道，從尊重出發，才能理解彼此的差異，「臺灣是一個民主自由的國家，多元的文化樣貌，就是我們的驕傲！」

文化部臉書全文

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