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    基隆輕軌升級捷運 蔡適應：已慢了30年應加速規劃

    基隆輕軌升級成中運量捷運，立委蔡適應說，這是對基隆最好、雙北市最好的方案，基隆捷運建設已經喊了30年，這是30年來最大的突破。（資料照）

    基隆輕軌升級成中運量捷運，立委蔡適應說，這是對基隆最好、雙北市最好的方案，基隆捷運建設已經喊了30年，這是30年來最大的突破。（資料照）

    2020/10/13 19:42

    〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部長林佳龍與雙北及基隆3市長今天在「北北基軌道路網政策溝通平台」達成基隆輕軌升級成中運量捷運、基隆捷運台北端地下延伸至南港等5大共識。基隆立委蔡適應說，這是對基隆最好、雙北市最好的方案，基隆捷運建設已經喊了30年，這是30年來最大的突破，請交通部加速規劃，儘快通車。

    蔡適應表示，首都圈鐵道北北基3縣市長已達成共識，基隆捷運全線以專用路權興建，與台北捷運文湖線、環狀線同為中運量規畫，過對於終點站的歧見、不同軌道間競合已有初步的答案，從南港到八堵段確定，並與民生汐止線整合、共用社后機廠，南港終點站以地下化與南港站共構，八堵到基隆間市政府會再協商不同方案，取得共識再延伸。基隆捷運目前正在進行綜合規劃的程序，規畫單位應該就共識部分儘速調整，並到各區開說明會。

    蔡適應表示，首都圈鐵道建設各種不同方案的競合，感謝林佳龍部長願意站出來整合各方、各縣市不同需求與意見，樂見北北基3縣市對首都圈鐵道建設有共識，把資源做最有效的配置。

    蔡適應最後說，這幾天他也收到許多民眾的意見，包括便利轉乘、施工期間配套措施的問題，在基隆捷運與台鐵整合，希望要以同月台轉乘，施工期間的交通動線，他希望未來在綜合規劃要到地方開說明會前，民眾在意的問題，就應該在綜規報告書中要有答案。

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