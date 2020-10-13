疑台南大天后宮百年青銅爐 被發現在國際拍賣網「待價而沽」

逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯經友人轉知發現，疑似台南大天后宮青銅鼎式方爐，出現在國際拍賣網Bonhams。（記者王姝琇翻攝）

2020/10/13 20:03

〔記者王姝琇／台南報導〕古文物流失海外時有所聞，逢甲大學歷史與文物研究所教授李建緯經友人轉知發現，疑似台南大天后宮青銅鼎式方爐，出現在國際拍賣網Bonhams，待價而沽！李建緯盼廟方出面購回；台南大天后宮主委曾吉連表示，若能確認為大天后宮所有，不排除買回。

李建緯指出，拍賣網站上的方爐照片刻有「大天后宮」款、疑似原屬台南大天后宮的青銅鼎式方爐，目前以4至6萬元英鎊（約新台幣150至225萬元）的價格刊登於Bonhams拍賣。

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根據Bonhams資料顯示，該方爐是倫敦古董商White Allom & Co（標籤）的Harold Hyam Wingate（1901-1979）所舊藏，約於1950年代入藏並由後人保存迄今。李建緯強調，當時並未設立《文資法》，賣方取得管道已不可考，但爐身銘文清楚記載，推估該文物應是早年從大天后宮流散出去的。

爐身銘文清楚記載「乾隆四十一年臺灣府知府蔣元樞捐造貢生蔣得皋監製」，李建緯表示，當時蔣元樞捐俸鑄造一批重器，專為孔廟釋奠禮所用，大天后宮因屬祀典，蔣氏可能也鑄了幾件贈與該廟。目前已知方爐臺南孔廟典藏2件、大天后宮1件；大天后宮這件早年還曾失竊淪為贓物。

台南文史研究者黃江霖表示，根據1983年媒體報導，300餘年歷史香爐失竊後尋回，「係大天后宮所有，…香爐回返後，…重新啟用。」殊不知還有另一相同的方爐流失海外。黃江霖也認為，應設法買回。

曾吉連表示，若能確認為廟宇文物，不排除購回；目前也已與李建緯聯繫上，想辦法了解該批物件是否為大天后宮古物，李建緯強調，該網站有一定程度的可信度，但跨海拍賣要鑑定真偽過程相當複雜，但仍盼能盡早將失物回歸。

爐身銘文清楚記載「乾隆四十一年臺灣府知府蔣元樞捐造貢生蔣得皋監製」。（記者王姝琇翻攝）

1983年台灣媒體曾報導，300餘年歷史香爐失竊後尋回「係大天后宮所有」，現在又出現另一相同的方鼎流失海外。（記者王姝琇翻攝）

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