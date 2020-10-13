基進辦比賽確認高雄輕軌比人快 李雅靜：只是誇飾比喻、盼正視問題

台灣基進高雄黨部舉辦跟輕軌賽跑比賽，證明輕軌比人快。（記者王榮祥翻攝）

2020/10/13 19:40

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員李雅靜引述民眾說法，指走路可能比輕軌還快！台灣基進高雄黨部遂舉辦與輕軌賽跑示範賽，證實輕軌比較快；李雅靜今對此指出，當時說法只是誇飾比喻，目的是希望大家重視問題、體恤基層疑慮跟心聲。

李雅靜質詢時指出，二階輕軌爭議路段續建、恐造成市民未來生活許多不便，也引起極高度反彈，交通建設百年大計，必須慎重再慎重；她也引述爭議路段沿線居民說法，形容走路、騎腳踏車都比輕軌快！

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台灣基進高雄黨部為此，公開邀請藍營比賽，因未獲正面回應，乾脆自行舉辦「那一天、我們一起追的輕軌」示範賽；選在某段輕軌旁的自行車道等待輕軌列車，再以個人或單車等方式，跟輕軌列車同步競賽，經過多趟嘗試，證實「人」哪有可能跑贏輕軌。

李雅靜今指出，看到這個訊息分享，她笑了出來，當時質詢說法只是個誇飾比喻，希望讓大家重視這件事情，這也是身為民意代表的職責嘛！

李雅靜說，就像成語「不辨菽麥」，難道是真的分不清哪些是豆子、哪些是麥子嗎？

況且走路、跑步、騎腳踏車都是很好的運動，她具體建議高市運動發展局可以找台灣基進代言，一起推廣全民健康運動！

李雅靜指出，對於輕軌二階爭議路段的形容只是誇飾比喻，目的是希望大家正視問題。（記者王榮祥翻攝）

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