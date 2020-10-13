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    環署攜業者宣告：塑膠容器2025使用1/4再生料

    環保署邀集聯合利華、耐斯企業、花王、綠藤生機、有美、永裕塑膠、宏恩塑膠共同宣告，於2025年非食品級塑膠容器再生料摻配量達1/4的目標。 （記者羅綺攝）

    環保署邀集聯合利華、耐斯企業、花王、綠藤生機、有美、永裕塑膠、宏恩塑膠共同宣告，於2025年非食品級塑膠容器再生料摻配量達1/4的目標。 （記者羅綺攝）

    2020/10/13 19:18

    〔記者羅綺／台北報導〕每年全球塑膠生產量超過4億公噸，但回收率僅9%，焚化約12%，物料價值流失甚鉅。環保署指出，國內塑膠包裝量占整體塑膠製品約1/4％，平均每年消耗約60萬公噸，材質以PE、PP、PET等為大宗。為減少原生資源消耗，促進回收與再生產業需求，環保署串聯製造端、使用端以及回收再利用產業，以自願性方式推動再生塑膠使用，並宣告於2025年非食品級塑膠容器再生料摻配量達1/4的目標。

    環保署表示，近年來塑膠循環經濟於國際間蔚為風潮，多國已訂定再生成分政策目標，帶動許多跨國企業提出行動方案，促使塑膠生產與有限資源脫鉤，使企業與環境共同邁向永續發展。

    環保署廢管處副處長劉瑞祥表示，我國塑膠再生技術已相當成熟，廢塑膠經由再生程序重新造粒製成再生粒料，可進一步再製成塑膠製品循環利用，應用層面相當廣泛。

    為了與國際趨勢接軌，環保署擬推動國內塑膠產業可推行的驗證制度，同時配合對品牌商與容器製造業進行追蹤從查驗，以確保塑膠再生料品質及來源。回收再利用端需向相關單位提出申請並通過驗證，製造端與使用端以合格再生料製造產品後，可自行決定再生成分資訊揭露方式與內容，善盡企業社會責任。

    今日環保署邀集聯合利華、耐斯企業、花王、綠藤生機等國內清潔製品知名品牌業者，以及容器製造商有美、永裕塑膠及回收再利用商宏恩塑膠共同宣告，於2025年非食品級塑膠容器再生料摻配量達1/4的目標。

    環保署表示，希望藉由推動連繫平台以及相關配套措施，鼓勵更多企業轉型，投入塑膠循環經濟，促進再生料市場發展，解決環境污染問題。

    現場也有業者向環保署坦言，使用再生料成本較高，希望環保署可推行標章制度或建立獎勵政策、廢容器抵減等，以增加回收產業鏈品牌商實質推動再生料的誘因。

    台灣區塑膠製品工業同業公會副秘書長黃烈啟也建議，國外正在流行將「塑膠銀行」結合 「區塊鏈」及回收拾荒系統，推行「社會塑膠」貨幣；若將塑膠「價值化」，民眾捨不得隨意丟棄，便能增加回收量。

    環保署指出，國內塑膠包裝量占整體塑膠製品約25％，平均每年消耗約60萬公噸，材質以PE、PP、PET等為大宗。（記者羅綺攝）

    環保署指出，國內塑膠包裝量占整體塑膠製品約25％，平均每年消耗約60萬公噸，材質以PE、PP、PET等為大宗。（記者羅綺攝）

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