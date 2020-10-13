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    曬棉被超好用！科技部「落雨小幫手」APP提前30分鐘預告降雨

    災防中心推出「落雨小幫手」APP，可預測30分鐘後降雨情況。（記者楊綿傑攝）

    災防中心推出「落雨小幫手」APP，可預測30分鐘後降雨情況。（記者楊綿傑攝）

    2020/10/13 16:58

    〔記者楊綿傑／台北報導〕「快下雨了！」科技部國家災害防救科技中心整合跨部會資料，於今天正式推出「落雨小幫手」APP，透過福衛七號資料、氣象局各雷達站及雨量觀測站，結合超級電腦運算，若民眾所在地區30分鐘內會下雨就會示警，「適不適合曬棉被」可輕鬆判定，且預測精準度較過去提升1成。

    科技部次長謝達斌表示，因應前瞻推動，科技部整合環保署、交通部、經濟部、內政部的資料，建構「民生公共物聯網」，呈現在「落雨小幫手」APP，及時提供民眾在地化、多元化的防災訊息，強化國家整體的防災韌性。

    災防中心主任陳宏宇介紹，APP納入福衛七號每天4000筆以上的觀測資訊、氣象局11部地面雷達及833座雨量觀測站，再運用國網中心超級電腦運算，並以與氣象局共同合作的系統進行預測，可以得到全國各地降雨過去資料、即時資料，並預測未來資料。

    陳宏宇說，民眾運用APP可查訊到全國各地降雨狀況，也可以利用GPS定位看到自己半徑10公里範圍內的雨量分布狀況。且APP具有主動示警功能，若所在範圍未來30分鐘會下雨，除了APP中的圖示會閃黃燈，手機也會有文字「快下雨了！」做提醒並發出震動聲響。

    陳宏宇舉例，對一般民眾來說，包括戶外活動、曬棉被等就可以判斷適不適合進行；對災防人員來說，可以做為參考，決定哪些災防措施必須優先處理，具有警訊功能，且所有資訊都讓全民共享，相關防災夥伴或專業團體亦可進一步運用資訊。

    陳宏宇也提到，相關資料由於每10分鐘可更新一次資訊，所以也提升了預測準確度，相較於過去，可有效改善預報誤差率達1成左右，增加台灣災防預警能力，搭配「國家災害防救中心LINE@官方帳號」，提供民眾更豐富即時的災防資訊服務。

    落雨小幫手在Android、IOS系統都可下載。（取自災防中心）

    落雨小幫手在Android、IOS系統都可下載。（取自災防中心）

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