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    議員爭取大甲網球場設置太陽能屋頂 中市府稱一舉多得

    大甲網球場目前為露天球場，下雨就不能使用，改建太陽能光電屋頂，不僅雨天也能打球，也有助延長球場壽命。（記者歐素美攝）

    大甲網球場目前為露天球場，下雨就不能使用，改建太陽能光電屋頂，不僅雨天也能打球，也有助延長球場壽命。（記者歐素美攝）

    2020/10/13 16:26

    〔記者歐素美／台中報導〕市議員施志昌為增進網球場運動品質與推廣綠電，今天邀集台中市運動局、大甲區體育會等會勘，爭取在大甲網球場設置太陽能光電風雨球場；運動局表示，太陽光電風雨球場，市府不用花錢，業者規劃施工，售電盈餘還要回饋市府，還可改善打球環境，一舉多得，市府目前正朝這方向努力，目前大雅三和公園已試辦發包。

    施志昌表示，大甲網球場為露天網球場，下雨時就無法使用，網球愛好者希望能夠設置風雨球場，因海線是離岸風電維運重鎮，綠能應在海線多多推廣。今年初運動局在大雅的籃球場試做太陽能光電屋頂，不僅可以遮雨，全年還能產生約3.3萬度電，希望大甲網球場也能循此模式，設置太陽能光電屋頂，不僅方便民眾雨天仍可打球，也可延長場地使用壽命，還能發電節能減碳、推廣綠電，減少碳排放。

    運動局表示，大雅籃球場為兩座全場籃球場，大小約840平方米，太陽能光電屋頂1年約可發3.3萬度電。大甲網球場施作面積約650平方米，推算1年約可發電2.5萬度電，將近可供8戶住宅的全年用電量。

    運動局運動設施科長林坤政表示，太陽能光電屋頂採市府與廠商合作方式，由廠商規劃興建，售電盈餘並需回饋市府，只要簽辦發包，最高者得標，施工時間約需1年。

    施志昌希望，大甲網球場太陽能光電能於明年初動工，將成為大甲第1座太陽能光電風雨球場。

    議員施志昌與運動局等會勘大甲網球場，爭取設置太陽能光電屋頂，成為風雨球場。（記者歐素美攝）

    議員施志昌與運動局等會勘大甲網球場，爭取設置太陽能光電屋頂，成為風雨球場。（記者歐素美攝）

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