三峽再傳登革熱初判非群聚 感染源待釐清

衛生局針對個案住家戶外半徑200公尺進行噴消與孳清作業，將安排個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫情調查及健康監測。（圖由新北市衛生局提供）

2020/10/13 15:56

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府衛生局今天公布新增一例本土登革熱案例，為新北市三峽區嘉添里50歲男性，平時經常與家人在住家附近菜園農作，活動地點以三峽區嘉添里住家及添福里工作地為主，研判在三峽區感染，但與五寮里筍園群聚無關聯，感染源待進一步釐清。

衛生局表示，個案近期無出國史，10月7日出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、噁心及腹瀉等症狀就醫，因雙腿痠痛，分別再於10月9日、10日就醫，因登革熱NS1快篩陽性通報，經檢驗確診，目前症狀緩減，在家休養。

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而個案同住2家人中，1人有倦怠感、1人目前無症狀，均已安排採檢。

衛生局統計，新北市有41例本土登革熱案例，包括三峽區35例、土城區及蘆洲區各2例、中和區及樹林區各1例。

市府衛生局長陳潤秋說，已完成個案疫情調查及周遭環境孳清，並針對該棟住戶及個案住家戶外半徑200公尺進行噴消與孳清作業，將安排個案住家周圍半徑50公尺逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫情調查及健康監測，且同步執行第一次區塊防治計畫，針對嘉添里、大埔里、正義街、白雞路沿線進行預防性噴消，並密切監測疫情發展，隨時調整防治策略。

衛生局提醒，近期北部常降雨，民眾務必加強清除戶內外孳生源，環境中沒有積水容器就不養蚊，不養蚊就能避免感染登革熱，出門做好個人防護措施。

衛生局針對個案住家戶外半徑200公尺進行噴消與孳清作業。（圖由新北市衛生局提供）

衛生局針對個案住家戶外半徑200公尺進行噴消與孳清作業。（圖由新北市衛生局提供）

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