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    違法紀錄除R22機型還有CH7 民航局：已發函請警方監控

    新北市淡水區上月一架私人直昇機隨意起降，因為轟隆巨響引起民眾關注，並將影片Po上網。（士檢提供）

    新北市淡水區上月一架私人直昇機隨意起降，因為轟隆巨響引起民眾關注，並將影片Po上網。（士檢提供）

    2020/10/13 15:57

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕新北市淡水區上月一架私人直昇機隨意起降，因為轟隆巨響引起民眾關注，並將影片Po上網。交通部民航局表示，初步清查，全台目前沒有合法申請、但有違法活動紀錄的直昇機有6、7架，除了R22，可能還有CH7等機型。

    民航局表示，已初步清查全台違法機具與場地，並發函警方與各地政府協助監控與拆除違法場地。民航局呼籲玩家與業者儘速補正合法程序，民航局基於維護飛安，未來遇有違法活動，均會建議檢方從重求刑。

    上月中有架Robinson-R22直昇機於淡水地區違法飛行，引發社會關注，嚴重威脅飛航安全，民航局上週掌握對象後，檢方迅速查扣機具並拘提違法駕駛到案，民航局表示，法令並未限制R22機型進口，但國內目前並無合法申請的R22直昇機。

    民航局飛航標準組組長林俊良指出，初步清查，全台目前沒有合法申請、但有違法活動紀錄的直昇機有6、7架，在中、南、東都有過通報案件，除了R22，可能還有CH7等機型，因為這些機型輕巧、操作簡單，因此民眾容易上手；民航局表示，已掌握這些航空器的放置地點，已發函警政署與當地警方協助監控，一有違法活動，立即蒐證，由民航局移送檢方偵辦。

    超輕載具也是一飛安威脅，林俊良表示，目前全台有5處合法起降場地，檢驗合格的航空器有62架，目前仍有效的合格操作證有229張，已經核定的合法活動空域有10處。

    據民航局清查，全台直昇機有5處違法起降場域，超輕載具約有10處違規場地，不合格的航空器估計約20架左右，林俊良說，對這些違規場地與機具，民航局同樣已發函警政署、各地方政府與警方，除請警方協助監控，即時掌握非法活動，也請地方政府協助拆除違規場地與建物。

    林俊良表示，要操作超輕載具，必須加入合法團體、考取證照，尚未取得合法資格的玩家，希望可以儘速補正程序，民航局會積極輔導與協助，也會督促這些玩家在合法空域操作與活動。

    林俊良指出，希望這些違法機具儘速向民航局辦理登記並申請自用航空器，後續包括考照等程序，民航局也會積極協助與輔導。由於此類違法活動對飛安威脅極大，民航局除了積極輔導合法，未來一旦查獲違法活動，移送檢方偵辦時，也會建議檢察官於偵結起訴時，應請求法官從重量刑。

    依民航法規定，直昇機無適航證及檢定證，依民航法可處5年以下徒刑、拘役或100萬元以下罰金。超輕載具未加入合法團體、取得合格證、操作證，在非法的場域起降及空域飛行，以及未保險，每項都可依民航法處6萬元，最高可處30萬元。

    民航局飛航標準組組長林俊良表示，已初步清查全台違法機具與場地，並發函警方與各地政府協助監控與拆除違法場地，未來遇有違法活動，均會建議檢方從重求刑。（記者蕭玗欣攝）

    民航局飛航標準組組長林俊良表示，已初步清查全台違法機具與場地，並發函警方與各地政府協助監控與拆除違法場地，未來遇有違法活動，均會建議檢方從重求刑。（記者蕭玗欣攝）

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