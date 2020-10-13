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    咖啡廳受虐浣熊安置動物園 議員與網紅入園曝最新狀況

    浣熊如今健康狀況良好。（記者楊心慧攝）

    浣熊如今健康狀況良好。（記者楊心慧攝）

    2020/10/13 15:55

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市知名寵物咖啡廳過去因在店內飼養浣熊受到歡迎，卻在6月被踢爆虐待浣熊，民進黨議員許淑華、國民黨議員鍾沛君當時帶台北市動保處前往稽查，咖啡廳負責人湯姓飼主為此道歉，但強調非虐待，如今4隻浣熊經動保處的救援、治療後，被安置到台北市立動物園內，由園方細心照料。

    浣熊如今健康狀況良好。（記者楊心慧攝）

    浣熊如今健康狀況良好。（記者楊心慧攝）

    許淑華今上午和網紅團體「最近紅什麼」前往動物園關心浣熊後續狀況，4隻浣熊健康良好。

    北市議員許淑華（左3）與網紅團體「最近紅什麼」到動物園關心浣熊。（記者楊心慧攝）

    北市議員許淑華（左3）與網紅團體「最近紅什麼」到動物園關心浣熊。（記者楊心慧攝）

    台北市立動物園兒童動物區長彭仁隆表示，浣熊長期被飼養在不當空間，因此狀況較差，現在在園區有足夠的空間給浣熊，動物若在壓力環境大的地方會出現異常行為，像是舔自己身上的毛、自殘、繞圈圈等，這些行為難以治療，要用耐心慢慢矯正動物的行為，現在浣熊不會焦躁緊張。

    許淑華呼籲，野生動物不能飼養，需研究動物習性，不能亂棄養，不當飼養會罰3到15萬元，但這個案不是棄養而是救援，所以後來被帶到動物園安置，讓浣熊回歸自然生活，6月底浣熊又瘦又小，如今長大變胖，有隻還有過胖的現象，還要實施減肥計畫。

    台北市動保處動物救援隊長吳晉安說明，動保處調查後發現飼主有不當飼養，並傷害動物，像是拿網球拍打浣熊造成傷害等不當行為，依照《動保法》裁罰4萬5000元，並與警方共同偵辦，在8月14日將飼主移送地檢署偵辦，現在等判決結果。

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