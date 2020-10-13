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    海象不佳 基隆嶼國際磯釣賽延至11月中旬

    第3屆基隆嶼國際磯釣賽，因受東北季風影響，基隆嶼周圍海域海象浪況不佳，將順延至11月14日、15日舉行。（圖由基隆市政府提供）

    第3屆基隆嶼國際磯釣賽，因受東北季風影響，基隆嶼周圍海域海象浪況不佳，將順延至11月14日、15日舉行。（圖由基隆市政府提供）

    2020/10/13 15:25

    〔記者林欣漢／基隆報導〕原訂10月17、18日登場的第3屆基隆嶼國際磯釣賽，因受東北季風影響，基隆嶼周圍海域海象浪況不佳，基隆市政府今天宣布，本屆賽事及「潮海釣，港味市集」相關活動，將順延至11月14日、15日舉行，如因順延無法參賽的選手，可辦理全額退費，另將同步根據退賽名額重新受理報名，期限即日起至11月6日額滿為止。

    市府表示，受到東北季風影響，基隆嶼周邊海域海象浪況都超過1.5公尺以上，已超過安全警戒範圍，為確保參賽選手安全，經評估後賽事將順延至11月14日、15日舉行。而「潮海釣，港味市集」相關活動，也將一併順延舉辦。主辦單位將以電話及E-mail方式通知每位選手，如因順延無法參賽的選手，主辦單位收件後將在10個工作天內辦理全額退費。

    另外，也將同步開放選手線上報名，名額以因延期取消參賽的選手人數為準（至多60名），報名期限即日起至11月6日額滿為止。詳細的活動資訊及最新公告，可上臉書「Hi 嗨基隆鎖管季」或是「2020基隆嶼國際磯釣賽」官方網站

    主辦單位提醒，參加磯釣活動的時候一定要注意安全，務必穿戴防滑釘鞋、救生衣等必要安全設備，並且注意天氣及海象預報，隨時注意環境安全，才能開心釣魚平安回家。

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