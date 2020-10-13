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    唱歌給儀器聽！ 彰基特有「開箱模式」

    彰基引進高階醫療造影機器。（記者顏宏駿攝）

    彰基引進高階醫療造影機器。（記者顏宏駿攝）

    2020/10/13 14:33

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕一部動輒上千萬的醫療儀器該怎麼「開箱」？彰化縣基督教醫院體系有獨特的「開箱模式」，即唱聖歌給機器聽。

    彰基員林分院（以下稱員基）日前進口一部全新高階磁振造影儀（MRI），今天正式「開箱」，並邀請媒體及社會各界前來一起「共襄盛舉」。

    開箱儀式由院長王國維主持，院方先在1樓大廳舉行新進儀器的醫療價值說明，接著全體人員圍繞在全新高階磁振造影儀旁，由員工一起領唱聖歌，整間醫院的2樓大廳迴盪著《活出愛》的歌聲，許多候診的民眾不禁探頭過來，還以為小型演唱會，接著再由牧師領讀聖經裡一段小故事，來說明新進醫療儀器的意義。

    這是彰化基督教醫院特有的「開箱儀式」，院長王國維說，這是彰基特有的「開箱傳統」，「為新機器作禮拜」，儀器是冰冷的，但透過牧師領唱聖歌並引領大家做感恩禮拜，把冰冷的儀器化為治癒人體疾病的利器，等於透過宗教儀式獻上人們的祝福。

    王國維表示，他說，高階磁振造影搭載全球創新的生物感知系統和AI人工智慧，受檢者不用繫上呼吸綁帶，自動偵測呼吸及心跳等生理活動，舊有的機型受測者要躺著不動至少3分鐘，但新機依各部位不同，只要7.3秒就能完成，迅速成像，讓醫院可以及早幫助患者找出癌症的病灶，把握治療的黃金時間。

    彰基引進高階醫療造影機器。（記者顏宏駿攝）

    彰基引進高階醫療造影機器。（記者顏宏駿攝）

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