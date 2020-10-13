路肩白線成用路陷阱？南市議員籲應廢除「無用路肩」

不少機車騎士都會慣性駛出「白線外」，卻不知15公分寬的白線右邊是路肩而遭檢舉罰款。（記者王姝琇翻攝）

2020/10/13 13:22

〔記者王姝琇／台南報導〕全台有許多道路都劃設有路肩白線，不少機車騎士都會駛出「白線外」卻遭罰，南市議員郭鴻儀今天於議會質詢時指出，這條白線根本就是陷阱，15公分寬的白線右邊是路肩，10公分則是車道分隔線，僅5公分差騎士很難判定；要求交通局徹底盤點台南市「無用路肩」，並適度重新標線。交通局長王錦德回應，將會重新檢討並改善。

郭鴻儀表示，民眾大多理解高速公路路肩不可行駛，但卻不知一般道路也常劃設路肩線，原意是供緊急車輛通行或腳踏車、行人、臨停等使用功能，但實際上許多一般道路路肩寬度過小，既無法做緊急使用，連停車也沒辦法，加上機車騎士因不了解會慣性行駛於白線外，而遭檢舉並開罰單。

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郭鴻儀說，無用路肩的問題是全國現象，之前也曾透過「公共政策網路參與平台」提案發起連署，希望能廢除無用路肩，可惜只有3300餘人連署，未超過門檻5000人，因而無法進行全國性討論。

郭鴻儀表示，台南市有許多道路都畫有無用路肩，也形成用路陷阱，例如歸仁區大德路、中山高仁德交流道通往裕農路側車道都有無用路肩，市府應全面了解並重新標線。交通局長王錦德回應，將會重新檢討並改善。

南市議員郭鴻儀（圖右）今於質詢時，要求交通局徹底盤點台南市「無用路肩」，並適度重新標線。（記者王姝琇翻攝）

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