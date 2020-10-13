講美國小再奪君美盃全國少棒冠軍 澎縣長頒獎勉勵

今年講美國小少棒隊勇奪菊島盃、君美盃冠軍，重現講美棒球傳奇。（圖由澎湖縣政府提供）

2020/10/13 13:14

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕與雙2及0的數字有緣的講美國小，繼2002年勇奪亞洲盃少棒賽冠軍後，2020年再度勇奪菊島盃及君美盃全國少棒錦標賽冠軍杯，並囊括打擊獎、MVP獎、功勞獎及教練獎等個人獎項，再度寫下講美傳奇，縣長賴峰偉今前往頒獎勉勵。

賴峰偉表示，講美國小繼菊島盃軟式少棒奪冠後，此次參加台南市君美盃全國軟式少棒，戰勝多校棒球勁旅，再度在全國賽封王，他期勉小選手精進球技，與加深團隊默契，未來更上一層樓，再現講美少棒風華，為澎湖爭光。。

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澎湖縣政府教育處表示，講美國小9月25日至27日參加2020年第三屆君美盃全國軟式少棒邀請賽，總計9個縣市18支隊伍參賽，講美國小一路過關斬將，最後以3:1擊敗尋求衛冕的大崎國小，獲得冠軍，除了團體獎項榮獲冠軍外，個人獎部分講美少棒隊也囊括大多數獎盃，其中打擊獎囊括一二名，分別由曾宇宸、陳相偉獲得；功勞獎：周冠豪；MVP獎：歐子喬；教練獎：李奉勳。

今年講美國小在王長壽老師、劉永松、李奉勳教練的帶領下，先後獲得桃城盃亞軍、南投觀光盃冠軍、春季、夏季棒球聯賽冠軍、亞軍，以及菊島盃冠軍、縣運棒球賽冠軍、台南君美盃冠軍、秋季聯賽冠軍及季軍，未來講美棒球隊將持續挑戰全國各盃賽，積極為澎湖縣爭取更高榮譽，但因疫情關係影響，無法代表國家出戰成為選手們的遺憾。

講美國小與0跟2有緣，都創造佳績頗有傳承意味。（圖由澎湖縣政府提供）

講美少棒以迷你小學之姿，在國內棒壇比擬紅葉傳奇。（圖由澎湖縣政府提供）

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