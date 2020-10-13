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    流感高峰期 全教總肯定12縣市幫教師「免費隨班施打疫苗」

    全國教師工會總聯合會今天開記者會公布，共有台北市、桃園市等12個縣市政府，讓教師免費隨班施打流感疫苗，有助於建置完善的校園防疫網，金門縣也確定明年跟進全縣教師施打免費流感疫苗。（記者林曉雲攝）

    全國教師工會總聯合會今天開記者會公布，共有台北市、桃園市等12個縣市政府，讓教師免費隨班施打流感疫苗，有助於建置完善的校園防疫網，金門縣也確定明年跟進全縣教師施打免費流感疫苗。（記者林曉雲攝）

    2020/10/13 13:02

    〔記者林曉雲／台北報導〕每年11月起至隔年3月秋冬季節是流感高峰期，加上今年爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，更升高流感對人民健康造成的威脅。全國教師工會總聯合會今天開記者會公布，共有台北市、桃園市等12個縣市政府，讓教師免費隨班施打流感疫苗，有助於建置完善的校園防疫網，金門縣也確定明年跟進全縣教師施打免費流感疫苗。

    全教總理事長侯俊良表示，尚有台南市等10個縣市政府還未能將教師納入公費流感疫苗施打對象，全教總懇請並呼籲，這些縣市政府儘早進行110年行政作業規劃，期盼明年能全面納入教師為免費流感疫苗施打對象。

    依衛福部今年流感疫苗接種計畫，施打疫苗可減少醫療費用等支出，並擴大接種率，基此防疫基本原則，為維護人口高度密集、長期群聚的校園環境，使學生能有安全完善的學習場域，全教總長期主張師生共同防疫，並呼籲應將教師列為可免費施打流感疫苗之對象。

    全教總與各縣市教師工會共同調查，目前共有台北市、新北市、桃園市等12個縣市政府，讓教師於協助並帶領學生進行流感疫苗校園接種時，使教師能隨班施打，侯俊良表示，全教總肯定這些縣市之貼心政策，有助於建置完善校園防疫網，讓學生的健康與學習受到保障。

    至於尚有10縣市政府還未能將教師納入公費流感疫苗施打對象，全教總懇請並呼籲，縣市政府明年跟進。侯俊良表示，金門縣政府今年因疫苗準備不及，明年已確定可提早作業，規劃金門全縣所屬教師公費可施打疫苗。

    另外，全教總調查發現，現場教師除了公費疫苗之外，更重視「隨班施打疫苗」，已有部份縣市於公費之外，也協助安排教師能與學生共同施打疫苗，呼籲各縣市跟進辦理。

    全國教師工會總聯合會今天開記者會公布，共有台北市、桃園市等12個縣市政府，讓教師免費隨班施打流感疫苗，有助於建置完善的校園防疫網，金門縣也確定明年跟進全縣教師施打免費流感疫苗，呼籲台南市等縣市明年也比照辦理。（圖由全教總提供）

    全國教師工會總聯合會今天開記者會公布，共有台北市、桃園市等12個縣市政府，讓教師免費隨班施打流感疫苗，有助於建置完善的校園防疫網，金門縣也確定明年跟進全縣教師施打免費流感疫苗，呼籲台南市等縣市明年也比照辦理。（圖由全教總提供）

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