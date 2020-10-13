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    桃竹苗區明一階限水 苗縣每日提供2778噸回收水

    苗栗縣政府配合抗旱行動，即日起每日提供2778公噸回收水，供民眾灑掃、澆灌之用。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣政府配合抗旱行動，即日起每日提供2778公噸回收水，供民眾灑掃、澆灌之用。（記者彭健禮翻攝）

    2020/10/13 12:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年氣候異常，是1964年以來第1次在豐水期沒有颱風侵台，降雨不如預期，桃竹苗地區水庫蓄水量供水吃緊，經濟部已決定14日起，桃竹苗地區水情燈號轉為「黃燈」，實施離峰時段減壓供水。苗栗縣政府配合抗旱行動，即日起也每日提供2778公噸回收水，供民眾灑掃、澆灌之用。

    縣府水利處表示，桃竹苗地區水情燈號，將於14日起由正常的藍燈轉為水情稍緊的黃燈，進入第一階段限水措施，於深夜11點到隔天清晨5點，實施減壓供水。為落實節水抗旱行動及減少自來水使用量，縣府所轄水資源回收中心，於即日起也免費提供回收水給需求者，請有需要的單位及民眾可申請取用。

    水利處下水道科表示，目前縣內在苗栗地區、竹南頭份地區、明德水庫特定區南、北岸等4處設有水資源回收中心，皆設有回收水再利用設施，家庭生活污水經污水處理設施處理後，平均每日可提供約2778噸回收水量。苗栗地區400噸、竹南頭份2350噸、明德水庫特定區北岸20噸及明德水庫特定區南岸8噸。

    下水道科表示，有需求者請於1個工作日前向各水資中心申請，並填報申請表，申請方式以書面傳真為主，申請內容包含申請用途、使用區域、取用方式及取用水量等，以利水資中心登記、造冊管理，各水資中心聯繫電話，苗栗地區037-264962；竹南頭份037-468950分機222；明德水庫特定區北岸037-250082；明德水庫特定區南岸037-64962。

    下水道科提醒，依據「建築物生活污水回收再利用建議事項」規定，回收水使用應避免與人體有直接接觸，只限利用於景觀植栽、澆灌、道路清洗、灑水抑制揚塵、洗車或清洗地板等，並避免採取噴霧方式用水，以防病原體經由呼吸道進入人體。

    苗栗縣政府配合抗旱行動，即日起每日提供2778公噸回收水，供民眾灑掃、澆灌之用。（記者彭健禮翻攝）

    苗栗縣政府配合抗旱行動，即日起每日提供2778公噸回收水，供民眾灑掃、澆灌之用。（記者彭健禮翻攝）

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