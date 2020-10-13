抽查市售空氣清淨機 9成「潔淨空氣提供率」不到一半

消保官提醒民眾，選購空氣清淨機時，應挑選有商品檢驗標識及節能標章的產品。（記者羅綺攝）

2020/10/13 12:26

〔記者羅綺／台北報導〕空汙季再度來臨，近來市面上出現許多宣稱能夠阻絕PM2.5或武漢肺炎病毒的家用空氣清淨機，且售價不菲；行政院消費者保護處針對10件市售家用空氣清淨機進行抽查，結果發現，潔淨空氣提供率（CASR）上限值為12.8，但有9件商品連一半的數值都沒有達到。

消保處簡任消保官王德明指出，潔淨空氣提供率（CASR）為每分鐘可以輸出多少立方公尺的潔淨空氣，上限值為12.8，在本次抽測的10件樣品中，效能最佳的是「伊萊克斯PA91-406GY PURE A9高效能抗菌空氣清淨機」，CASR為7.37；而效能最低的則是知名大廠「Dyson戴森TP04二合一涼風智慧空氣淨化器」，CASR僅有2.28。

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在耗電程度的部分，10個樣品中有7台均達節能標章標準，而沒有達到標準的分別是「Dyson戴森TP04二合一涼風智慧空氣淨化器」、「Braun百靈BFD104BTW Sensor Air 主動式空氣清淨機」、「Blueair Sense+ 空氣清淨機抗PM2.5過敏原」。此外，插著電也耗電、不符合待機功率的則是「Winix AZSU330-HWT ZERO-S空氣清淨機」及「Frigidaire富及第FAP-4205R智慧型空氣清淨機」。

標檢局組長王俊超表示，空氣清淨機是應施檢驗品，本次依據國家標準CNS60335-2-65針對所產生臭氧濃度進行檢測，結果顯示10個樣品全數符合標準。但其中有2件不符合商品檢驗法已要求業者限期改正，屆期不改正者，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰；至於2件標示法違規的產品，均已改正標示。

另外，「飛利浦AC1213舒眠抗敏空氣清淨機」於不同通路宣稱適用坪數不同，公平會專門委員吳丁宏表示，目前正在調查中，若涉及虛偽不實，將依照公平交易法不實廣告給予處分，可罰5萬至2500萬元。

行政院消保處提醒民眾，選購空氣清淨機時，應挑選有商品檢驗標識及節能標章的產品，請確實依說明書內容使用，定期更換濾網或清洗保養，尤其應注意說明書所列的警告、注意事項，以維護自身權益。

行政院消費者保護處針對10件市售家用空氣清淨機進行抽查。（記者羅綺攝）

市售空氣清淨機淨潔空氣提供率（CASR）排名。（記者羅綺攝）

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