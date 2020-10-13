為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    抽查市售空氣清淨機 9成「潔淨空氣提供率」不到一半

    消保官提醒民眾，選購空氣清淨機時，應挑選有商品檢驗標識及節能標章的產品。（記者羅綺攝）

    消保官提醒民眾，選購空氣清淨機時，應挑選有商品檢驗標識及節能標章的產品。（記者羅綺攝）

    2020/10/13 12:26

    〔記者羅綺／台北報導〕空汙季再度來臨，近來市面上出現許多宣稱能夠阻絕PM2.5或武漢肺炎病毒的家用空氣清淨機，且售價不菲；行政院消費者保護處針對10件市售家用空氣清淨機進行抽查，結果發現，潔淨空氣提供率（CASR）上限值為12.8，但有9件商品連一半的數值都沒有達到。

    消保處簡任消保官王德明指出，潔淨空氣提供率（CASR）為每分鐘可以輸出多少立方公尺的潔淨空氣，上限值為12.8，在本次抽測的10件樣品中，效能最佳的是「伊萊克斯PA91-406GY PURE A9高效能抗菌空氣清淨機」，CASR為7.37；而效能最低的則是知名大廠「Dyson戴森TP04二合一涼風智慧空氣淨化器」，CASR僅有2.28。

    在耗電程度的部分，10個樣品中有7台均達節能標章標準，而沒有達到標準的分別是「Dyson戴森TP04二合一涼風智慧空氣淨化器」、「Braun百靈BFD104BTW Sensor Air 主動式空氣清淨機」、「Blueair Sense+ 空氣清淨機抗PM2.5過敏原」。此外，插著電也耗電、不符合待機功率的則是「Winix AZSU330-HWT ZERO-S空氣清淨機」及「Frigidaire富及第FAP-4205R智慧型空氣清淨機」。

    標檢局組長王俊超表示，空氣清淨機是應施檢驗品，本次依據國家標準CNS60335-2-65針對所產生臭氧濃度進行檢測，結果顯示10個樣品全數符合標準。但其中有2件不符合商品檢驗法已要求業者限期改正，屆期不改正者，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰；至於2件標示法違規的產品，均已改正標示。

    另外，「飛利浦AC1213舒眠抗敏空氣清淨機」於不同通路宣稱適用坪數不同，公平會專門委員吳丁宏表示，目前正在調查中，若涉及虛偽不實，將依照公平交易法不實廣告給予處分，可罰5萬至2500萬元。

    行政院消保處提醒民眾，選購空氣清淨機時，應挑選有商品檢驗標識及節能標章的產品，請確實依說明書內容使用，定期更換濾網或清洗保養，尤其應注意說明書所列的警告、注意事項，以維護自身權益。

    行政院消費者保護處針對10件市售家用空氣清淨機進行抽查。（記者羅綺攝）

    行政院消費者保護處針對10件市售家用空氣清淨機進行抽查。（記者羅綺攝）

    市售空氣清淨機淨潔空氣提供率（CASR）排名。（記者羅綺攝）

    市售空氣清淨機淨潔空氣提供率（CASR）排名。（記者羅綺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    毛小孩家庭看過來 空氣清淨機加入寵物專用模式
    2020/09/15 22:41

    毛小孩家庭看過來 空氣清淨機加入寵物專用模式
    邊玩邊學消費常識 消保處舉辦網路闖關遊戲抽獎
    2020/08/26 13:24

    邊玩邊學消費常識 消保處舉辦網路闖關遊戲抽獎

    指甲變形為何跟乾癬性關節炎有關？
    當心中國不明種子！ 消保處、消基會齊籲民眾提高警覺
    2020/08/05 16:50

    當心中國不明種子！ 消保處、消基會齊籲民眾提高警覺
    夜市撈烏龜20支網要價1000元 消保官：若沒標價最高罰6萬
    2020/06/30 12:21

    夜市撈烏龜20支網要價1000元 消保官：若沒標價最高罰6萬

    週年慶入手BRITA 最超值
    生活今日熱門
    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案
    2020/10/12 19:18

    南投縣府訂自治條例瘦肉精零檢出 縣務會議今通過草案 影片

    買烤肉串驚見「大強」爬行 她幽默配音錄影...下一秒也遭殃
    2020/10/12 14:16

    買烤肉串驚見「大強」爬行 她幽默配音錄影...下一秒也遭殃

    幽靈委託？兒童交通卡誰委辦 中市府與捷運公司各說各話
    2020/10/12 13:59

    幽靈委託？兒童交通卡誰委辦 中市府與捷運公司各說各話

    北市公車肇事逐年增加 議員揭全市最危險路線
    2020/10/12 13:59

    北市公車肇事逐年增加 議員揭全市最危險路線

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播