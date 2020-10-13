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    首頁　>　生活

    中市國光里慶重陽 長輩樂領敬老金啖小吃

    市議員邱素貞（左）與里長陳雅惠（右）祝長者重陽快樂。（記者許國楨攝）

    市議員邱素貞（左）與里長陳雅惠（右）祝長者重陽快樂。（記者許國楨攝）

    2020/10/13 12:20

    〔記者許國楨／台中報導〕10月25日是重陽節，為表達對65歲以上長者敬意，中市南區國光里13日發放敬老禮金，還加碼發放每人100元及壽麵、壽桃，除市議員邱素貞、立委黃國書服務處代表等到場向長輩請安、問好，現場也準備了台灣小吃請里民及長輩品嚐，現場氣氛熱絡、溫馨。

    陳雅惠現場也準備台灣小吃請里民及長輩品嚐。（記者許國楨攝）

    陳雅惠現場也準備台灣小吃請里民及長輩品嚐。（記者許國楨攝）

    里長陳雅惠表示，該里今年65歲以上長者共846人，其中65至89歲有810人，每人禮金2000元；90至94歲有27人，每人禮金3000元；95至99歲有8人，每人禮金5000元，100歲以上人瑞1人，將由專人致贈禮金10000元，還有總統府及衛福部聯合致贈的金鎖片。

    現年90歲的國光里志工陳連娥與邱素貞高興合影。（記者許國楨攝）

    現年90歲的國光里志工陳連娥與邱素貞高興合影。（記者許國楨攝）

    而今天除發放禮金外，里內福正宮加碼致贈65歲以上里民每人禮金100元，南區慈善會發長壽麵線一包，她則自掏腰包送壽桃500顆，還準備台灣小吃請里民及長輩品嚐，現場也提供長照服務諮詢站、量血壓、登革熱宣導等，讓長輩倍感溫馨。

    長者們開心領敬老金。（記者許國楨攝）

    長者們開心領敬老金。（記者許國楨攝）

    市議員邱素貞表示，109年南區65歲以上長輩共有16060人，面臨高齡化社會到來，希望市府設立托老所，讓長輩可以在托老所快樂上課、交朋友和活化身心機能，而活得越久，領得越多，祝福長輩吃「百二」，活得健康長久，而南區百歲人瑞共有11人，為表達敬意，將於10月20日親往祝賀。

    現年90歲的國光里志工陳連娥，上午8點多一如往常就到里辦公處幫忙打掃，她說，當志工有機會活動身心，驗證了要活就要動的道理，會繼續為國光里「做」下去，今年領到敬老禮金3000元，非常開心。

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