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    NCC開聽證會研議中天換照 侯友宜：盼公平、公正

    侯友宜表示，希望NCC採取公平、公正，保障言論自由的態度。（記者周湘芸攝）

    侯友宜表示，希望NCC採取公平、公正，保障言論自由的態度。（記者周湘芸攝）

    2020/10/13 12:17

    ［記者周湘芸／新北報導］中天電視申請換發衛星廣播電視事業執照，國家通訊傳播委員會（NCC）26日將召開聽證會。新北市長侯友宜今受訪被問到，NCC的主持人王維菁、林麗雲有反旺中立場，是否認為不妥？侯表示，希望NCC採取公平、公正，保障言論自由的態度，讓新聞報導能夠得到大眾的支持

    侯友宜指出，台灣民主、言論自由，尤其是新聞報導都得來不易，大家要珍惜現有的一切，希望NCC一定要落實保障言論自由，符合民眾期待。

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