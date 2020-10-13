花蓮溫泉專車新增2日遊 戀戀山海玩一輪

石梯坪海域景色優美。（資料照）

2020/10/13 11:45

〔記者王峻祺／花蓮報導〕每年報名迅速秒殺的超高人氣「花蓮溫泉專車」將在11月21日上路，今起開放預約報名，今年新增2日遊行程，民眾不僅可選擇單日「瑞穗線」、「安通線」2條路線，還能加碼來場「山海戀」，串聯縱谷及海洋，隔天自台11線返回市區，欣賞沿途無敵海景及停靠石梯坪等多處知名景點。

花蓮太平洋溫泉季邁入第15年，「溫泉專車」即將啟動，每人699元套裝行程，共提供「瑞穗溫泉區」及「安通溫泉區」2條1日遊路線，有吃又有玩，下月21日起至12月20日止，每日1班車，8人以上即可成行，往年開放預約後，假日熱門時段立刻秒殺。

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花蓮縣府今年與承辦的花蓮縣觀光協會，新推出2日遊行程，夜宿當地知名虎爺或山灣水月溫泉會館，並停靠多達19處據點，2500元及3000元的費用，包含食宿交通及保險，試水溫階段僅提供4梯次，縣府觀光處預估將帶動另一波新型態的旅遊熱潮。

花蓮縣府觀光處代理處長張志翔說，今年溫泉專車在協會協助下，將提供隨車解說服務，並依不同路線用心準備地方特色伴手禮，除保有往年1日遊的行程外，再設計串聯縱谷及海洋的2日遊行程，提升遊程的質與量，各行程收取的費用，均含車資、泡湯、門票、午餐、保險，還送伴手禮，相當超值優惠。

他說，去年1日遊開放預約報名不到2星期，1300個名額迅速額滿，縣府再加碼660個名額，由於溫泉專車已做出好口碑，歷年深受民眾熱烈迴響及好評，今年也會視報名狀況，盼能爭取開放更多名額，讓遊客都能到花蓮享受泡湯樂趣。

另為推廣花蓮冬季旅遊和溫泉好湯，縣府還打造2大溫泉區，成為夜間漫步好景點，以「英雄美人」為主軸，邀遊客體驗「瑞穗鋼鐵英雄湯」及「安通水嫩美人湯」，並建置特色光影展區，打造沿街浪漫光廊，11月21日活動首日還會在瑞穗結合「2020太平洋fali fali音樂節」，讓冬季花蓮溫泉區愈夜愈美麗。

縣府觀光處表示，瑞穗、安通1日遊及2日遊的行程規劃均不同，自台11線海線回程的新據點，包括海岸北回歸線、石梯坪、石門班哨角、新社梯田、香蕉絲工坊、番薯寮等，詳情可至花蓮觀光資訊網查詢，報名專線（03）8466898。

每年報名迅速秒殺的超高人氣「花蓮溫泉專車」將在11月21日上路，今起開放預約報名，今年新增2日遊行程，民眾不僅可選擇單日「瑞穗線」、「安通線」2條路線，還能加碼來場「山海戀」，串聯縱谷及海洋路線。（記者王峻祺攝）

花蓮溫泉專車今年共分瑞穗、安通1日遊及2日遊，行程規劃均不同，自台11線海線回程的新據點，包括海岸北回歸線、石梯坪、石門班哨角、新社梯田、香蕉絲工坊、番薯寮等。（記者王峻祺攝）

花蓮溫泉專車去年1日遊開放預約報名不到2星期，1300個名額迅速額滿，縣府再加碼660個名額，今年縣府也會視報名狀況，盼能爭取開放更多名額，讓遊客都能到花蓮享受泡湯樂趣。 （圖由花蓮縣政府提供）

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