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    eTag代扣路邊停車即起新增台中市 台南市預計年底將啟用

    圖為台中市路景。（資料照）

    圖為台中市路景。（資料照）

    2020/10/13 11:36

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕eTag代扣路邊停車1年內累計代扣車次超過130萬次，躋身代收通路前三大，深獲用路人喜愛。遠通電收今日表示，台中市繼雙北、高雄、桃園市後，也正式開放eTag代扣路邊停車費，加上台南市將在年底前啟用服務，六都皆可享此便利服務。

    台中市交通局局長葉昭甫表示，市府透過智慧科技改善停車便利性，提供市民更優質的停車體驗，陸續導入行動支付繳納路邊停車費、手機LINE查詢路邊車格空位，公有路外停車場也增設車牌辨識偵測系統等等；因此市府非常歡迎eTag能加入代扣本市停車費，讓市民朋友用一個帳戶就能同步管理國道通行費和停車費之外，停車還可以累點兌換通行費，節省時間和荷包。

    遠通電收表示，只要車上已黏貼eTag的用路人，透過「遠東商銀、國泰、台新、玉山或中信」五家聯名銀行其中一家信用卡，即可透過uTagGO APP、或至銀行網頁快速申辦eTag智慧停車服務，使用信用卡自動扣繳停車費後，不須持單至超商繳費；此外，還能善用停車累積的HAPPY GO點數，兌換成國道通行費。

    eTag除路邊停車有進展，eTag路外停車也大有斬獲，不僅會員人數突破50萬，服務場次正式突破400場。為感謝用路人，遠通推出愛車三大好禮，包含停車可累積HAPPY GO點數；登錄uTagGO APP可贈萬元車內動產被竊保險；eTag自動儲值用戶至指定停車場，掃碼升級申辦智慧停車，11月15日前最高可享當日、當次停車免費等。

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