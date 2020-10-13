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    澎湖國際海灣燈光節 主題燈區榮獲國際設計大獎

    開幕前夕飽受批評的燈光節主燈美人魚，緊急修正上陣後勇奪國際大獎。（記者劉禹慶攝）

    開幕前夕飽受批評的燈光節主燈美人魚，緊急修正上陣後勇奪國際大獎。（記者劉禹慶攝）

    2020/10/13 11:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海灣燈光節開幕前夕，曾遭外界質疑的美人魚主題燈區，經過緊急修正上陣後，獲得IAA國際獎項協會聯盟旗下所屬之謬思創意設計大獎「藝術展場活動/ArtEvent」類別金獎殊榮，也是台灣唯一得獎單位。

    今年澎湖國際海灣燈光節主題燈區，是台灣唯一獲得IAA謬思創意設計大獎金獎殊榮。（澎管處提供）

    今年澎湖國際海灣燈光節主題燈區，是台灣唯一獲得IAA謬思創意設計大獎金獎殊榮。（澎管處提供）

    澎湖國際海灣燈光節自9月12日開幕，迄今已吸引逾6萬人次參觀，其中主題燈區在全球57個國家，總參賽作品高達4918件脫穎而出，獲得IAA國際獎項協會聯盟「藝術展場活動/ArtEvent」類別金獎殊榮！成為台灣唯一獲獎單位，這要歸功立委楊曜歷年來爭取經費，支持燈光節舉辦，並與澎管處員工不斷監督與鞭策，才能讓燈光節躍登國際舞台。

    澎湖國際海灣燈光節持續至11月14日，歡迎民眾前往參觀。（記者劉禹慶攝）

    澎湖國際海灣燈光節持續至11月14日，歡迎民眾前往參觀。（記者劉禹慶攝）

    交通部觀光局長張錫聰表示，今年主題燈區邀請到屢獲國際設計大獎知名藝術家彭力真老師擔任策展人，並由她的專業執行團隊埴鈁藝術工作小組進駐展區進行規劃製作，將原本荒煙蔓草的舊軍港打造成一座屬於澎湖秋天最閃耀的海島樂園，主題燈區以澎湖古老傳說美人魚為主燈，結合舊軍港地形，克服潮汐困難所展出之海平面水舞。

    澎湖國家風景區管理處長許宗民表示，第5屆澎湖秋瘋季由澎湖燈光節打頭陣，活動持續至11月14日，民眾千萬不要錯過這場以「光」為名，以「海島之歌」為榮的盛典，另外為了延續澎湖夏季觀光熱潮，更於11月1日舉辦菊島澎湖跨海馬拉松以及10月9日開幕的「澎湖牽罟趣」活動，後續還有6梯次持續至11月底。

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