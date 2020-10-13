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    試航過關逾月 麗娜輪首航台中到澎湖要等明年！

    「麗娜輪」首航台中港到澎湖馬公，得等到明年。（記者歐素美攝）

    「麗娜輪」首航台中港到澎湖馬公，得等到明年。（記者歐素美攝）

    2020/10/13 11:11

    〔記者歐素美／台中報導〕東聯航運公司所屬「麗娜輪」，今年9月10日試航通過台中到澎湖馬公及台南安平到澎湖馬公航線，但1個多月過去了，卻遲未開航，業者表示，因秋冬是澎湖旅遊淡季，旅行社目前正各自包裝套裝行程，預計11月台南到澎湖將首航，台中則因不敵航空業低價促銷，預計明年旺季才會首航。

    「麗娜輪」於今年9月10日從台中港啟航，於下午1時30分抵達馬公港；隨後於下午3時自馬公港開往台南，5時25分抵達安平港，通過「台中-澎湖」與「安平-澎湖」航線的試航審查。

    台中及台南至澎湖海路客運航線，以往曾有業者經營，因旅客量不足等因素，難以支撐航線營運，最後均宣告停航；中部及台南民眾若想搭船至澎湖，須至嘉義布袋港搭乘客輪或改搭飛機，許多人都盼都台中到澎湖航線能恢復。

    東聯航運公司看準離島國旅商機，規劃「麗娜輪」營運台中到澎湖及台南到澎湖航線，初期採接受旅行社包船方式試水溫，不定期往返「台中-澎湖」及「安平-澎湖」，並向航港局申請新增營運航線。 但試航至今1個多月，許多民眾引頸期待，卻「只聞樓梯響，不見人下來」。

    東聯航運公司今天表示，目前該公司與雄獅、東森及燦星等多家旅行社合作，由業者包裝行程，因考量秋冬是澎湖旅遊淡季，台中有航空公司推出機加酒等套裝行程只賣2999元，船運旅行很難賣，旅行業者初步考量台南島內旅遊較具競爭力，可吸引北部客，預定11月配合光棍節推出先到台南住一晚，再搭船從台南到澎湖的行程，台南到澎湖航線預定11月首航，台中到澎湖航線則可能要等到明年旺季才成行。

    「麗娜輪」屬高速客船，船舶總長112公尺 、寬30.5公尺，可載774名旅客，最高航速達50節，並可承受蒲福風級9級以下、浪高5米以下的海況，耐波性優異。

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