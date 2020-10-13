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    首頁　>　生活

    埋藏10年的心願 陶博館迎接20週年時空膠囊開封

    葉姓學生將埋藏10年的願望打開，他也會堅持計畫完成自己的心願。（記者邱書昱攝）

    葉姓學生將埋藏10年的願望打開，他也會堅持計畫完成自己的心願。（記者邱書昱攝）

    2020/10/13 09:57

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即將邁入20週年，而10年前約有300多位民眾寫下「十年的約定－封藏時空膠囊」慶生活動，就在今年一一拆開。從中和來的王小姐回想當時寫著這張卡片時，正處於人生低潮，獨自扶養6歲的兒子在外生活，如今她帶著丈夫和3位孩子打開時空膠囊，感動地說會將這份愛心傳遞給孩子。

    王小姐還記得10年前奔波於工作和照顧小孩，即時前一天上班到凌晨，隔天還是帶著兒子到陶博館參加活動，她寫下「希望有車子、有房子，能保護兒子快樂長大」的願望，以及10年後想對兒子說的話。

    現在16歲的兒子讀著媽媽當年寫給他的話，字裡行間充滿愛和關心，還在封藏10年的時空膠囊裡發現媽媽送的一條金項鍊生日禮物，特別令人感動。

    另一位當年與家扶中心前來參與活動的葉姓學生，10年後已經是銘傳大學經濟與金融學系二年級的學生，雖然經濟壓力下經常犧牲吃飯、睡覺和社團的時間來打工賺錢，但他仍詳盡規劃報考證照，希望能實現當年「希望全家平安、健康，自己能賺錢照顧家人」的願望。

    他說，10年來一直朝著自己的願望努力生活，今年打開時空膠囊回想過去，有感環境必須提早進入社會，但深信未來能迎接更好的生活。

    陶博館館長吳秀慈表示，時空膠囊內的書信都是以典藏級的無酸紙及無酸筆寫下細心保存，10年前與民眾相約今年聚首解封時空膠囊深具意義，因此只要即日起至12月31日止，參加當年「十年的約定－封藏時空膠囊」活動的民眾，持身份證明文件就能開封，並獲得與時空膠囊合照的拍立得相片1張。

    王小姐帶著長大的兒子和一家人回到陶博館將塵封10年的時空膠囊打開。（記者邱書昱攝）

    王小姐帶著長大的兒子和一家人回到陶博館將塵封10年的時空膠囊打開。（記者邱書昱攝）

    有趣的是，王小姐埋藏送給未來兒子的金項鍊之外，也將自由時報的報導剪下來放在時空膠囊內。（記者邱書昱攝）

    有趣的是，王小姐埋藏送給未來兒子的金項鍊之外，也將自由時報的報導剪下來放在時空膠囊內。（記者邱書昱攝）

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