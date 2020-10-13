南鐵地下化最後2戶凌晨突拆 警民推擠衝突

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

2020/10/13 08:43

〔記者劉婉君／台南報導〕台南鐵路地下化工程最後2戶抗爭戶，鐵道路今天凌晨同步開拆，警方部署警力與守候在黃家、陳家守候的民眾數度發生推擠衝突。上午10時不到，搬家公司抵達陳家，正在搬家中。

鐡道局中部工程處今天凌晨3時許先到開元陸橋東側，現場部署大批警方封鎖路口，現場爆發多次衝突；凌晨4時30分左右，東區陳家也陸續有警方與消防人員進駐，陳致曉的雙親仍在老家駐守。

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清晨5時左右，大型機具及怪手等拆除設備部署完畢，青年路225巷設置拒馬管制人員出入，有民眾陸續趕至一度發生衝突。

目前陳家拆除後院陽台，警方希望陳家兩老先搬離，但兩老希望等10時搬家公司來再搬，不過不到10時，搬家公司已到，正在搬家中。

陳致曉的媽媽表示，她們早就已經準備搬家，也已打包，鐵道局卻在凌晨突襲，以愛台灣之名拆人民的財產。陳家兩老希望在搬家結束後，於屋前禱告，好好向老家告別再離開。（10:14更新）

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶。（記者劉婉君攝）

南鐵地下化工程13日凌晨採取強拆作業，現場爆發推擠衝突。（記者劉婉君攝）

南鐵地下化工程13日凌晨採取強拆作業，現場爆發推擠衝突。（記者劉婉君攝）

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

搬家公司抵達陳家協助陳家2老搬家中。（記者劉婉君攝）

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