為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南鐵地下化最後2戶凌晨突拆 警民推擠衝突

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    2020/10/13 08:43

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南鐵路地下化工程最後2戶抗爭戶，鐵道路今天凌晨同步開拆，警方部署警力與守候在黃家、陳家守候的民眾數度發生推擠衝突。上午10時不到，搬家公司抵達陳家，正在搬家中。

    鐡道局中部工程處今天凌晨3時許先到開元陸橋東側，現場部署大批警方封鎖路口，現場爆發多次衝突；凌晨4時30分左右，東區陳家也陸續有警方與消防人員進駐，陳致曉的雙親仍在老家駐守。

    清晨5時左右，大型機具及怪手等拆除設備部署完畢，青年路225巷設置拒馬管制人員出入，有民眾陸續趕至一度發生衝突。

    目前陳家拆除後院陽台，警方希望陳家兩老先搬離，但兩老希望等10時搬家公司來再搬，不過不到10時，搬家公司已到，正在搬家中。

    陳致曉的媽媽表示，她們早就已經準備搬家，也已打包，鐵道局卻在凌晨突襲，以愛台灣之名拆人民的財產。陳家兩老希望在搬家結束後，於屋前禱告，好好向老家告別再離開。（10:14更新）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶。（記者劉婉君攝）

    南鐵地下化工程13日凌晨採取強拆作業，現場爆發推擠衝突。（記者劉婉君攝）

    南鐵地下化工程13日凌晨採取強拆作業，現場爆發推擠衝突。（記者劉婉君攝）

    南鐵地下化工程13日凌晨採取強拆作業，現場爆發推擠衝突。（記者劉婉君攝）

    南鐵地下化工程13日凌晨採取強拆作業，現場爆發推擠衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    鐵道局拂曉出擊，突拆南鐵地下化最後2戶抗爭戶，現場爆發數度衝突。（記者劉婉君攝）

    搬家公司抵達陳家協助陳家2老搬家中。（記者劉婉君攝）

    搬家公司抵達陳家協助陳家2老搬家中。（記者劉婉君攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    南鐵地下化2抗爭戶凌晨遭突擊強拆 現場爆警民衝突
    2020/10/13 07:23

    南鐵地下化2抗爭戶凌晨遭突擊強拆 現場爆警民衝突
    南鐵案最後兩戶要求保留原屋、原梯 鐵道局：方案不可行
    2020/09/29 12:41

    南鐵案最後兩戶要求保留原屋、原梯 鐵道局：方案不可行

    疲勞眼掰掰　顧眼保養報你知
    印度新德里2月流血抗爭算帳 前學生領袖被捕
    2020/09/14 23:24

    印度新德里2月流血抗爭算帳 前學生領袖被捕
    香港每700人就有1人因抗爭被捕 黃之鋒：比例大得誇張
    2020/09/03 20:58

    香港每700人就有1人因抗爭被捕 黃之鋒：比例大得誇張

    超狂週年慶！滿額加1元得精選家電
    南鐵施工壓斷電線雙向停駛大誤點 西側線修復單線雙向通車
    2020/08/30 19:02

    南鐵施工壓斷電線雙向停駛大誤點 西側線修復單線雙向通車
    為何不離開香港？ 黃之鋒凜然：得有人維持抗爭氣勢！
    2020/08/29 19:53

    為何不離開香港？ 黃之鋒凜然：得有人維持抗爭氣勢！
    生活今日熱門
    水氣充足+放晴 文化大學彩虹持續2小時
    2020/10/12 10:42

    水氣充足+放晴 文化大學彩虹持續2小時

    〈愛情難道是被月光薰陶了嗎〉月之美術館首檔創作展開展
    2020/10/12 10:26

    〈愛情難道是被月光薰陶了嗎〉月之美術館首檔創作展開展

    武漢肺炎》國旅止跌估回升達2.1億人次 近10年新高
    2020/10/12 10:29

    武漢肺炎》國旅止跌估回升達2.1億人次 近10年新高

    高流系音樂人才培訓 發掘下一個大團
    2020/10/12 10:26

    高流系音樂人才培訓 發掘下一個大團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播