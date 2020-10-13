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    10/13 各報重點新聞一覽

    總統蔡英文昨在國際會議「公元兩千論壇」發表視訊演說，是台灣現任總統首次參與。（翻攝自公元兩千論壇直播）

    總統蔡英文昨在國際會議「公元兩千論壇」發表視訊演說，是台灣現任總統首次參與。（翻攝自公元兩千論壇直播）

    2020/10/13 06:32

    自由時報

    「公元兩千論壇」 台灣總統首度受邀參與／蔡批中︰趁疫對內壓迫 對外擴張

    蔡英文總統昨於「公元兩千論壇」開幕發表視訊演說，是台灣現任總統首次親自參與該論壇，捷克參議長韋德齊也受邀致開幕詞。蔡英文表示，面對史上最嚴峻疫情，捍衛民主制度及生活方式是關鍵，價值相同的國家需互助合作。韋德齊演說指出民粹主義盛行對民主的戕害，並引用蔡的推特內容呼應說，「捍衛共同價值，我們的國家將更強大！」

    詳見「公元兩千論壇」 台灣總統首度受邀參與／蔡批中︰趁疫對內壓迫 對外擴張

    反黑箱課綱青年 挺18歲公民權入憲

    立法院修憲委員會日前成立，聚焦十八歲公民權入憲。五年前反對馬政府推動黑箱課綱的高中生，當時正是十七、八歲，目前多已進入大學或研究所，他們再度發聲力挺十八歲公民權入憲，強調當年就是希望能行使教育公民權、對學生最切身的教育黑箱表達不滿，因未具法定公民權，只能透過翻牆、夜宿教育部、甚至最讓人不捨的死諫，來表達青少年對民選政府官員不當作為的「公民不服從」。

    詳見反黑箱課綱青年 挺18歲公民權入憲

    NBA總冠軍 湖人笑捧第17冠

    35歲「大帝」詹姆斯昨在NBA總冠軍戰第6場攻下28分、14籃板及10助攻，完成季後賽第28次大三元，率湖人以106：93擊敗熱火，系列戰4：2脫穎而出，捧起隊史第17冠，和塞爾提克並居史上最多冠。

    詳見NBA總冠軍 湖人笑捧第17冠

    聯合報

    東洋藥品取得德廠新冠疫苗授權 明年首季可望供500萬人施打

    台灣東洋藥品昨天宣布取得德國BioNTech（ＢＮＴ）新冠疫苗授權，最多可取得三千萬劑，東洋總經理施俊良說，「ＢＮＴ可能成為全球第一個上市的疫苗」，可望明年第一季到貨一千萬劑，供五百萬人施打。

    詳見東洋藥品取得德廠新冠疫苗授權 明年首季可望供500萬人施打

    央視報導：「卓榮泰前助理」 涉台諜案被捕

    大陸央視昨天繼續公布大陸國安單位破獲台灣間諜案，昨天主角是曾任民進黨前主席卓榮泰的助理鄭宇欽。報導指控他對大陸進行情報搜集，試圖在捷克等國策反大陸人員、並挑撥大陸與其他國家外交關係，十四年來共向台灣軍情局收取新台幣二七六萬元工作經費。

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    中國時報

    難以傳統方式銷售商品及服務 發明新競標規則 美2學者拍賣理論獲諾貝爾經濟學獎

    2020年的最後一項諾貝爾獎－經濟學獎得主於台灣時間12日下午5時45分揭曉。美國史丹佛大學學者米爾格羅（Paul R. Milgrom）和威爾遜（Robert B. Wilson）因「改善拍賣理論（auction theory）並發明新的拍賣規則（auction format）」獲得此項殊榮。兩人將平分1000萬瑞典克朗（約台幣3251萬元）的獎金。

    詳見難以傳統方式銷售商品及服務 發明新競標規則 美2學者拍賣理論獲諾貝爾經濟學獎

    大陸軍演實戰化 劍指台灣

    台海局勢持續升溫，大陸自10月10日國慶日起3日內，接連發出4個航行警告，其中，秦皇島海事局10日當日發出2次禁航警告，指11至14日在渤海不同海域有軍事任務，昨再發布航行警告，渤海部分海域從今凌晨起至15日上午8時將執行軍事任務，禁止任何船隻和人士駛入。

    詳見大陸軍演實戰化 劍指台灣

    當年反黑箱課綱學生許冠澤（左起）、朱震、陳建勳、蕭任佑、游騰傑、周子翔一同返回教育部，回憶當年抗爭的日子。（記者王藝菘攝）

    當年反黑箱課綱學生許冠澤（左起）、朱震、陳建勳、蕭任佑、游騰傑、周子翔一同返回教育部，回憶當年抗爭的日子。（記者王藝菘攝）

    詹皇助湖人自2010年後再度封王，他也全票通過獲得個人第4座總冠軍賽MVP，成為史上首位效力3支球隊都拿FMVP的名將。（法新社）

    詹皇助湖人自2010年後再度封王，他也全票通過獲得個人第4座總冠軍賽MVP，成為史上首位效力3支球隊都拿FMVP的名將。（法新社）

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