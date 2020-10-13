北北基宜豪、大雨特報！北部高溫30度 中南部溫差大

今持續受東北風及颱風外圍環流影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯。（資料照）

2020/10/13 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今（13日）凌晨3點45分對基隆市、台北市、新北市及宜蘭縣分別發布豪、大雨特報，宜蘭縣有機率發生局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區亦有局部大雨發生機率，提醒民眾連日大雨慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪處慎防淹水。

氣象局指出，今持續受東北風及颱風外圍環流影響，迎風面的北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較明顯，花蓮地區晚上也有局部大雨發生的機率；中南部地區則維持多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

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氣溫方面，各地深夜至清晨較涼，約23至25度，白天北部及宜花地區高溫約28至30度，其他地區約31至33度，中南部日夜溫差較大，提醒民眾視溫度的變化適時調整穿著。

此外，台南以北、恆春半島沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，大台北地區亦有較強陣風，風浪也大，海邊活動、海上作業請特別注意安全

空氣品質方面，北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 24 - 30 27 - 36 29 - 34 27 - 33

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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