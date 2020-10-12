地牛翻身！宜蘭近海爆規模4.9地震 北台灣天搖地晃

2020/10/12 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，12日晚間11點39分，在北緯 24.5度，東經 121.89度，約在宜蘭縣政府南偏東方28.1公里近海處，發生芮氏規模4.9地震，地震深度僅9.3公里，屬極淺地震，最大震度為蘇澳4級、武塔4級、南澳4級、冬山4級。

各地最大震度為花蓮縣、新竹縣3級；桃園市、台北市、南投縣、新北市、苗栗縣2級；台中市、基隆市、新竹市、彰化縣、雲林縣1級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法