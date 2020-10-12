無人機禁飛管制點 南市新增50處

台南市新增公告50處無人機禁飛管制範圍，都是抽水站等點狀防洪基礎設施，提醒飛友們配合遵守規定。（南市交通局提供）

2020/10/12 21:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市新增公告50處無人機禁飛管制範圍，都是抽水站等點狀防洪基礎設施，南市交通局提醒飛友們配合遵守規定。

南市交通局表示，目前較大禁限飛範圍為軍民用機場及軍事訓練區，均為前次公告區域，這次依民航法公告新增的禁飛區，多為南市轄管的抽水站等點狀防洪基礎設施，經由權管機關慎重決定後首次公告，不過各禁飛半徑僅約35公尺，計約50處，實質影響無人機飛行活動場域很微小。

請繼續往下閱讀...

此外，配合民航局圖資系統更新，南市遙控無人機禁止及限制飛航活動區域已於9月修正公告，除原先的台灣歷史博物館、長榮大學、中華醫事科技大學等管制區域均已解禁開放，自來水公司2處管制區（南化給水廠及豐德配水池）也在這次公告中大幅縮減禁飛範圍。

交通局指出，南市無人機管制區域已公告181處，其中，依法代中央機關公告區域約120處，包含軍事、法院監所等機敏設施、台水、台電、中油等重要民生設備、南科園區、重要濕地保育區、教育部轄管學校，及高鐵、台鐵、高快速公路、輸電網等重要基礎建設，市府所轄公告區域約60處，主要為漁港範圍、抽水站等。

交通局說，將會持續考量實際執行情形與民眾需求，滾動式檢討，以符合積極開放空域政策，並兼顧公共安全、產業發展及飛友權益。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法