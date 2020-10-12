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    反制盜採 竹縣府直接開放槲櫟復育區橡實採擷

    新竹林區管理處秘書吳學平（左持麥克風者）說明，縣府跟嘉義大學的合作，讓該處有300棵、存活率百分之百的槲櫟樹苗正在長大中。（記者黃美珠攝）

    新竹林區管理處秘書吳學平（左持麥克風者）說明，縣府跟嘉義大學的合作，讓該處有300棵、存活率百分之百的槲櫟樹苗正在長大中。（記者黃美珠攝）

    2020/10/12 18:47

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕對抗稀有樹種槲櫟的盜採行為，新竹縣政府農業處沒選擇報警，卻廣發「武林帖」，號召有興趣者直接到縣府的復育區採果，並透過指導大家如何選種、刻傷以及層積來育苗，希望用這種「以量制價」的方式，另類減少市場哄抬，讓槲櫟有天能遍地開花，數量不斷下滑的野生槲櫟因此得以有效保存。

    前述全國首見的「分你互利、守槲櫟」生態活動，由縣府農業處跟國立嘉義大學森林暨自然資源系教授趙偉村、林務局以及新竹林區管理處共同合辦，短短3、4天就吸引120多人前往趕集。

    趙偉村說，整個台灣特、稀有的殼斗科植物都有遭到人為採集的壓力，他們希望透過這樣的生態活動，讓這些特稀有殼斗科植物能在原生地自我繁殖。至於採種的工作，或是想要採種的人，則可以到原生地以外的復育區來進行，以維持台灣生物的多樣性。

    他說，槲櫟的族群在新竹縣新豐鄉坑子口靶場被發現後，一直都有人對其種子做違法的採集，造成野地槲櫟族群生存面臨困難，近年又因氣候急遽變化，導致原生地族群更是越來越少。

    為了解決前述問題，官方和學界近年共同努力，從培育種子開始，大量在新竹縣的公園、校園內栽植，新竹林管處更闢出造林地大量復育。其中在新竹縣婦幼館的復育區近年就表現很不錯，才會有這個首場槲櫟生態的活動可以舉行。

    趙偉村呼籲大家不要去買苗圃商所種出來的殼斗科植物，因為購買就等同是支持盜採種子的行為，這樣山上的殼斗科植物就會越來越少。

    為了讓槲櫟可以在原生地之外遍地開花，這場不曾見過的生態活動中，縣府提供參與活動者在復育區採集槲櫟橡實的機會，並由趙偉村的團隊傳授學員發芽方式，讓想種的民眾可以有自己的種苗，以此杜絕違法採集的事情。

    縣府農業處處長范萬釗說，他們未來持續跟學界一起努力保護野地槲櫟，也歡迎校園、公園等公領域向該處申請槲櫟種苗植栽。而類似的生態活動，只要有機會也會繼續舉辦，讓更多人認識這個新竹縣的特有樹種。

    新竹縣政府農業處處長范萬釗（右、前）跟100多名參加槲櫟體驗的大小朋友說明縣府保育槲櫟的作法。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處處長范萬釗（右、前）跟100多名參加槲櫟體驗的大小朋友說明縣府保育槲櫟的作法。（記者黃美珠攝）

    槲櫟迷們努力尋找橡實，除了開心採收，也努力用鏡頭捕捉它們可愛的模樣。（記者黃美珠攝）

    槲櫟迷們努力尋找橡實，除了開心採收，也努力用鏡頭捕捉它們可愛的模樣。（記者黃美珠攝）

    學員們根據嘉義大學森林系教授趙偉村團隊所傳授的方式，正在槲櫟橡實上刻傷，準備體驗層積和育種。（記者黃美珠攝）

    學員們根據嘉義大學森林系教授趙偉村團隊所傳授的方式，正在槲櫟橡實上刻傷，準備體驗層積和育種。（記者黃美珠攝）

    學員們在夾鏈袋內分別放入濕潤的水苔和刻傷後的槲櫟橡實進行「層積」。（記者黃美珠攝）

    學員們在夾鏈袋內分別放入濕潤的水苔和刻傷後的槲櫟橡實進行「層積」。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處團隊用「分你互利、守槲櫟」概念，舉辦全國首場槲櫟生態活動，吸引百餘人前往參加。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府農業處團隊用「分你互利、守槲櫟」概念，舉辦全國首場槲櫟生態活動，吸引百餘人前往參加。（記者黃美珠攝）

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