橋墩施工難度高 台17線五王大橋改善工程延至明年6月竣工

跨越急水溪的台17線北門五王大橋進行改善工程，維持單線雙向交通邊施工。（記者楊金城攝）

2020/10/12 18:30

〔記者楊金城／台南報導〕跨越急水溪的台17線台南市北門五王大橋進行改善工程，因橋墩施工比原先預期的難度提高，大橋改善工程延至明年6月竣工，工程費也增加到4.3億元。

五王大橋是台17線嘉義布袋、台南北門和台84線聯外的重要橋梁，人車來往密集，因橋墩屢被溪水沖刷，在大橋西側（下游）河床出現大洞，危及墩柱安全，公路總局第五區養護工程處新營工務段辦理五王大橋改善工程，以維護通行安全。

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改善工程在2018年3月開工，改善五王大橋中段橋墩、護欄和橋面，中段橋墩重新施作7支墩柱、中段橋面，基樁最深打到50公尺深，除了換新墩柱7支，其它墩柱也會整修，原總工程費3億7千多萬元，預計今年6月完工。

但五王大橋改善工程，過了今年6月還未完工，持續施作中。

公路總局五區處新營工務段段長沈瑞欽說，墩柱施工難度比原預估的高，要先拆除舊墩柱，但發現橋墩之前由公路總局、河川局施作基座保護工，因在水裡，加上河水沖刷位移，要先排除這些障礙物再做新墩柱，施工多花上時間。

目前下游西側的新墩柱完工，現施工上游東側的新墩柱。不但完工時間延後，工程費也增加到4.3億元。

改善北門五王大橋中段橋墩、護欄和橋面，中段橋墩重新施作7支墩柱。（記者楊金城攝）

改善北門五王大橋中段橋墩、護欄和橋面，中段橋墩重新施作7支墩柱。（記者楊金城攝）

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