騷味竄鼻！ 吃雞排噴出「滿口蟑螂蛋」 網崩潰：光聽就想吐

有網友在臉書發文透露，日前在新北市三重某雞排店買了1份雞排，大快朵頤咬下時卻聞到一股很重的「蟑螂騷味」，根據經驗判斷竟是吃到蜚蠊（蟑螂）蛋，讓他嚇得立刻吐掉去刷牙，其他網友見狀也崩潰大喊「光聽就想吐」。（圖擷取自臉書「爆怨公社」）

2020/10/12 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕蟑螂專家？有網友在臉書發文透露，日前在新北市三重某雞排店買了1份雞排，大快朵頤咬下時卻聞到一股很重的「蟑螂騷味」，根據經驗判斷竟是吃到蜚蠊（蟑螂）蛋，讓他嚇得立刻吐掉去刷牙，其他網友見狀也崩潰大喊「光聽就想吐」、「感覺你是蟑螂親戚」。

一名網友在臉書「爆怨公社」PO出照片表示，買完雞排本來想好好享受，未料吃著吃著突然噴出一股很重的蟑螂騷味，仔細一看竟是吃到蜚蠊（蟑螂）蛋，讓他立刻崩潰吐掉衝去刷牙，直呼「老闆下重本了但口味我無法接受」、「已永久黑名單」。

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網友見狀紛紛驚呼「吃到蟑螂真的一條牙膏刷光」、「光聽就想吐」、「蟑螂的騷味只要吃過一次就永遠不會忘記」，但也有網友質疑，為什麼原PO能立刻判斷蟑螂味？對此原PO說明，他曾在桃園吃過有半截蟑螂的滷肉飯、蟑螂羊肉燴飯、小隻蟑螂的貢丸湯，也碰過工地叫便當吃到一半才發現大隻蟑螂腳的情況，「總之吃過幾次，飲料也有過，所以我能辨識的出來蟑螂味...」。

網友再度驚呼「你要不要簽樂透，全台灣的蟑螂快被你吃透了」、「你上輩子是不是殺了蟑螂全家？」、「你的人生為什麼一直吃到蟑螂啦」、「在吃蟑螂方面，我願稱你為最強」、「傳說中的蜚蠊饕客？」、「吃蟑螂吃到能辨識蟑螂味...好可怕」。

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