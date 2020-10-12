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    國慶連假國道交通量較去年少8％ 高公局分析暢通3因素

    今年國慶連假車況相對順暢，交通部高速公路局分析出3大因素，包含連假期間每日交通量平均為105.2百萬車公里，較去年減少約8%，雙向壅塞（車速低於40公里）的路段時段數量平均降低78%；此外，每日肇事件數平均為95件，也較去年減少。（高速公路局提供）

    今年國慶連假車況相對順暢，交通部高速公路局分析出3大因素，包含連假期間每日交通量平均為105.2百萬車公里，較去年減少約8%，雙向壅塞（車速低於40公里）的路段時段數量平均降低78%；此外，每日肇事件數平均為95件，也較去年減少。（高速公路局提供）

    2020/10/12 16:51

    〔記者蕭玗欣／台北報導〕今年國慶連假車況相對順暢，交通部高速公路局分析出3大因素，包含連假期間每日交通量平均為105.2百萬車公里，較去年減少約8%，雙向壅塞（車速低於40公里）的路段時段數量平均降低78%；此外，每日肇事件數平均為95件，也較去年減少。

    今年國慶連假國道措施多沿用中秋連假作為，包含提早1小時實施國5南向高乘載管制、封閉國5石碇及坪林南入匝道、國3雙向往國5南向精進式匝道儀控，以及加強資訊提供，包含高速公路1968App改版及參考氣象局進行路況預報，提供用路人行前規劃參考。

    經高公局統計，連假期間每日雙向交通量介於103.5~107.8百萬車公里之間，平均交通量為105.2百萬車公里，較108年國慶減少8%；其中，南向交通量以首日之57.5百萬車公里最高，北向以收假日56.1百萬車公里最高，雙向以首日107.8百萬車公里最高。

    西部國道部分，南向仍以國1湖口-新竹，國3土城-大溪、快官-霧峰，北向以國1新竹-湖口、雲林系統-埔鹽系統，國3大山-新竹系統等路段較為車多壅塞；但在匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等交管措施下，尖峰時段的整體壅塞狀況有縮短且提前紓解，整體壅塞情形明顯降低，相較108年國慶連假，假期間國道全線雙向壅塞（時速低於40公里）路段時段數量平均減少78%。

    國5方面，國慶連假前1日與首日共2天南向通過雪山隧道之交通量為8萬輛次，較108年國慶連假（8.5萬）減少5%、較109端午連假（9萬）減少11%，較109中秋連假（8.8萬）減少9%，國5整體交通狀況均明顯改善，首日南向較108年國慶減少39%壅塞率，較今年端午減少58%壅塞率，與今年中秋相近。

    其中，國5北向部分，自第2日14時起即湧現北返車流，時速維持在40公里以上，北返尖峰第3日交通量為3.7萬輛次，整體車潮在上午10點後逐漸增加，並穩定維持每小時2000輛次通過雪山隧道，到下午5點後紓解，提前在晚間7點結束北向高乘載管制。

    此外，國慶連假每日肇事件數平均為95件，雖較去年連假124件減少，但仍嚴重影響國道車流，首日下午15時國1北向71.8公里處甚至有1起A1事故，造成內2車道封閉，回堵達9公里。

    高公局表示，本次國慶連假與國道員警攜手合作迅速排除事故，事故處理時間平均於20分鐘內排除，有效提升事故處理效率，對整體車流影響均能予以降低。另一方面，高公局1968網站及App於本次節前改版整合國5資訊，並加強宣導民眾使用，假期間瀏覽量每日約60萬次，為平日使用量的5倍，顯示用路人多能善用科技，掌握即時國道路況資訊。

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