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    深坑輕軌推動牛步？ 新北估最快2年後發包施工

    新北市議員金中玉（右）今天在市議會質詢時，關心深坑輕軌的推動進度。（記者賴筱桐攝）

    新北市議員金中玉（右）今天在市議會質詢時，關心深坑輕軌的推動進度。（記者賴筱桐攝）

    2020/10/12 17:17

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市議員金中玉今天在市議會質詢時關心深坑輕軌的推動進度，捷運工程局局長李政安表示，今年4月可行性研究案報交通部審查，目前正在修正意見，預計10月底再送中央審議，預估最快2至3年後綜合規劃獲核定，即可發包施工。

    金中玉說，深坑輕軌討論多年，至今卻「只聞樓梯響」，他要求市府給居民交代，清楚說明推動時程。

    李政安指出，深坑輕軌的可行性研究案今年4月第8次提報交通部審議，7月開會時中央認為原本路線距離舊社區較遠，要求修正方案，市府調整S3站、S5站的站體位置，沿著景美溪往文化街（老街）一帶的既有社區靠近，因土地涉及河川用地，10月5日已將相關規劃提供水利署第十河川局，若無異議預計月底再報交通部審議。

    金中玉追問，中央的經費可否到位？獲核定的機會有多大？

    李政安說，此次送交通部審議獲核定的機會應該很大，市府會尊重委員的審查意見，可行性研究案通過之後，將接續綜合規劃與環境影響評估，希望交通部年底同意修正方案，明年送行政院審查，盡快辦理綜合規劃與環評，順利的話預計2至3年內核定綜合規劃，即可發包施工。

    捷運局表示，深坑輕軌全長約8.03公里，設有7站，路線自捷運動物園站北側沿新光路往東，跨越景美溪後南轉沿木柵路中央佈設，經過國道3號木柵交流道後，沿文山路及景美溪南岸續往東行至終點石碇服務區；配合未來捷運規劃，周邊農業區將進行整體開發，預估至2041年，假日全日最大運量約5.2萬人次，平日約4.7萬人次。

    深坑輕軌全長約8.03公里，設有7站。路線圖尚未獲中央核定。（捷運工程局提供）

    深坑輕軌全長約8.03公里，設有7站。路線圖尚未獲中央核定。（捷運工程局提供）

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