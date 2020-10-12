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    猿、猴傻傻分不清？動物園：看有無尾巴可初步分辨

    「猿」的尾巴已退化而不可見（紅毛猩猩）。（動物園提供）

    「猿」的尾巴已退化而不可見（紅毛猩猩）。（動物園提供）

    2020/10/12 16:35

    〔記者蔡思培／台北報導〕猴、猿因外型相似，許多民眾常會將兩者混淆，台北市立動物園指出，最簡單分辨的方法就是，大部分的猴都有尾巴，猿則無尾巴。

    動物園指出， 靈長目動物可大致分成「猿」及「猴」兩類，猿包含大長臂猿、白手長臂猿、金剛猩猩、紅毛猩猩及黑猩猩等；猴則包括黑冠松鼠猴、蜘蛛猴、棉頭絹猴、指猴、東非狒狒、台灣獼猴等。靈長目動物腦部發展相較其他動物更複雜，智商也比一般動物高。多數靈長目動物有指紋，能增加觸覺敏感度，且四肢末端多有五根指頭，由於拇指離其他四指較遠，讓牠們擁有抓握的能力。

    動物園也分享如何辨別猴、猿，猿的尾巴已退化到不可見，但大部分的猴都有明顯的尾巴，除了能用來保持平衡，還可以抓握東西。此外，猿的前肢比後肢長，猴則是後肢比前肢長。猿在走路時是手指彎曲以指節著地，或前肢高舉；而猴走路時則會手掌貼齊地面。民眾也可從動物上臂毛髮方向進行分辨，猿的上臂的毛是向外橫著長，猴上臂的毛則是往手掌的方向順著長。

    動物園今年以來已經有黑冠松鼠猴、阿氏夜猴、棉頭絹猴等猴類出生。動物園表示，大家只要學會分辨猿與猴的秘訣，下次到動物園就不會叫錯了。

    大部分的「猴」都有明顯的尾巴，可用來保持平衡。（動物園提供）

    大部分的「猴」都有明顯的尾巴，可用來保持平衡。（動物園提供）

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