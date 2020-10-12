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    車位太難找？ 彰化和美、北斗動起來 年底建置路邊停車收費

    彰化和美預計年底完成路邊收費停車格的建置作業，收費路段以彰美路為主。（記者劉曉欣攝）

    彰化和美預計年底完成路邊收費停車格的建置作業，收費路段以彰美路為主。（記者劉曉欣攝）

    2020/10/12 18:43

    〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕彰化縣是百萬人口大縣，但路邊停車收費只有彰化市、員林市與鹿港鎮等3鄉鎮實施，縣府工務處表示，和美鎮與北斗鎮都已經動起來，可望於今年底完成建置作業，待公告程續走完，即可宣布收費起跑日期！

    和美鎮長阮厚爵表示，和美鎮路邊停車收費預計今年底完成相關作業，將以彰美路為主，許多鎮民都反應在鬧區都很難找到車位，未來實施收費後，將有助於停車格的周轉率，也能帶動鬧區的商機與買氣。

    和美鎮公所建設課指出，初步規劃收費停車位約100格左右，停車格畫設作業已經發包，收費辦法原則上比照彰化市、員林市，以每小時20元為基準。

    北斗鎮長李玄在強調，因為北斗美食多，中華路商圈停車大不易，為了交通安全，實施路邊停車收費刻不容緩，預計在中華路、中正路、光復路、復興路、中山路劃設收費停車格；至於收費辦法部分將視路段特性來規劃，中華路是每小時20元的計時收費，有的路段則是採取單日停車收費上限40元的做法，只要完成建置與公告，就會實施。

    李玄在表示，預計收費停車格將劃設計900格，部分路段靠近學校為方便家長接送小孩，會縮短收費時間；希望未來路邊停車格收費制上路後，來北斗品嘗美食的遊客，因為停車更加方便後，可以順路採買伴手禮，增加商機。

    工務處運管科長許僅宜表示，全縣最早實施路邊停車收費的是彰化市在2017年上路，鹿港、員林陸續實施，除了鹿港是假日收費以外，其餘都是全年收費，彰化市、員林市、鹿港鎮3地約有2500多個收費停車位，3鄉鎮市的路邊停車收入，2017年約為3000萬元，2018年約4600萬元，2019年收入約5500萬元，年年都在成長，希望北斗、和美的路邊停車收費上路後，能夠讓民眾在市區停車不再一位難求。

    彰化北斗中華路是美食天堂，但是停車位一格難求，鎮公所將規劃收費停車格，解決停車不易的現況。（記者陳冠備攝）

    彰化北斗中華路是美食天堂，但是停車位一格難求，鎮公所將規劃收費停車格，解決停車不易的現況。（記者陳冠備攝）

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