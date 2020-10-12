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    陽明山「保變住」爭議不斷 北市環評會決議重啟

    綠色消費者基金會秘書長方儉（右）表示，這次環評，台北市政府的7位委員全迴避，由府外委員審議，他質疑柯文哲大甩鍋。（記者蔡思培攝）

    綠色消費者基金會秘書長方儉（右）表示，這次環評，台北市政府的7位委員全迴避，由府外委員審議，他質疑柯文哲大甩鍋。（記者蔡思培攝）

    2020/10/12 16:09

    〔記者蔡思培／台北報導〕陽明山保護區變住宅區六之六開發案爭議已持續多年，台北市政府今天對此召開環境影響評估會議，環評委員、民間團體都質疑，開發案在挖填土方、汙水下水道、交通等方面都有疑慮。最後環評員會決議，要求開發單位重新辦理環評。

    陽明山住六之六案位在陽明山附近，開發單位為台北市士林區住六-六自辦市地重劃區重劃會，重劃會希望將保留區變更為住宅、學校等用途。這個案子在1996年通過台北環境影響評估審查委員會核定，但當時環評會核定挖填土石方量25萬立方公尺，開發單位卻違法開挖到58萬立方公尺。此外，開發單位原本規劃汙水處理廠，今年卻希望不蓋汙水處理廠，改使用汙水下水道系統處理廢水。

    台北市環評會今天針對變住宅區六之六進行環境影響差異評估，現場也開放民間團體發言。綠色消費者基金會秘書長方儉表示，保變住六之六土石方原為25萬立方公尺，開發單位卻違法擴張到58萬立方公尺，最高行政法院已判決台北市政府違法定讞，監察院也曾糾正。方也說，這次環評北市府7位委員迴避，全由府外委員審議，他質疑，未來若發生土石流、走山等災害，市府會推託是府外委員通過的，評委就要承擔各種法律責任。方怒批，「這是台北市政府公務員、柯文哲聯合演出的千億弊案大甩鍋」。

    草山生態文史聯盟理事長文海珍也點出交通衝擊，文化大學學生就有2萬人，仰德大道附近居民也有1萬人左右，交通本來就壅擠，開發後人數會更多，交通將雪上加霜。台灣水資源保育聯盟主任粘麗玉說，未來重劃區人口增加4000多人，但開發單位對於有多少汙水量、汙水管線要怎麼接等問題都未交代清楚。

    環委康世芳說，保變住六之六案在1996年就通過審查，到現在已拖了24年，顯示還有很多疑慮。李培芬也說，過去環境影響說明書資訊老舊，很多都不符現在技術規定。李育明也質疑，重劃會在重劃工程完成後就會可依法解散，營運階段要由誰負責過去環評的承諾。李更說，北市府可在保變住六之六案重劃後，可取得23%土地，但現在北市府相關環委都迴避。

    重劃會表示，過去開挖的土方數，都是參照水土保持計畫內容。汙水處理部份，汙水處理廠與使用汙水管線的處理等並無明顯差異，且不會將流水排放到重劃區外鄰近水系，因此不會影響周邊水質。對於環委擔憂衝畫會解散後無人監督環境，重劃會表示，環說書有註明，重劃會解散後，會成立社區管理委員會負責環境監測。

    環委討論後決議，由於變住宅區六之六開發案是在24年前通過環評，許多資訊已經老舊，加土石方量變更、污水處理衍生環境問題，開發單位應該重新辦理環評。

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