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    草屯鎮多里流感疫苗打不到挨批 衛生局：未限量、施打踴躍

    草屯鎮明正、中正、玉峰里等3里12日施打流感疫苗，里長們幫老人家準備塑膠椅，讓他們坐著排隊。（者陳鳳麗攝）

    草屯鎮明正、中正、玉峰里等3里12日施打流感疫苗，里長們幫老人家準備塑膠椅，讓他們坐著排隊。（者陳鳳麗攝）

    2020/10/12 15:36

    ［記者陳鳳麗／草屯報導］南投縣草屯鎮明正、中正、玉峰里今天聯合施打流感疫苗，今天只配發150劑，排隊者有一半以上打不到，明正里長李桂杏，往年不限劑量，今年因限量才會大批長輩打不到，惟南投縣衛生局強調，今年劑量與去年一樣，並未限量，只是今年大家施打踴躍，另疫苗分批撥送到南投縣，才有「很多打不到」的錯覺。

    南投草屯鎮明正里、中正里、玉峰里今天聯合施打流感疫苗，草屯鎮衛生所醫師和護理人員到里辦公處為這3里的里民施打，里鄰長幫忙宣導下，一早就有很多老人家前來排隊，里長們怕長輩排隊太累，都準備塑膠椅給老人家坐著等。

    儘管不用站著排隊，但今天仍有很多老人家打不到流感疫苗，在現場頻頻抱怨。明正里長李桂杏表示，去、前年施打流感疫苗，只有規定在什麼時間施打，但卻沒有限制數量，今年卻限量，今天3個里聯合施打，卻只配送150劑，現場來了300多人，且大多是老人家，他們注射不到，還得再找時間去衛生所或醫療院所施打，他們很多不會騎車或開車，真的非常不方便。

    李桂杏說，明正里50歲以上的里民就有1000人，玉峰里和中正里合起來也有1050人，3里同時施打只供應150劑，劑量嚴重不足，難怪老人家會抱怨。

    南投縣政府衛生局駁斥「今年限量說」，強調南投縣配發13萬7千劑，與去年一樣，全縣施打率可達27.78%，高於很多縣市的25%，但因今年中央分批撥送疫苗，到今天撥到南投縣的有6萬7000劑，還有7萬劑會再分批撥下來。

    衛生局也說，今年會感覺很多人施打不到，是因大家受武漢肺炎影響，出現搶打的情形，不是今年劑量變少而有限量，而全縣施打的民眾，到今天上午已有4萬4533人施打過。

    衛生所醫護人員準備為民眾施打流感疫苗。（記者陳鳳麗攝）

    衛生所醫護人員準備為民眾施打流感疫苗。（記者陳鳳麗攝）

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