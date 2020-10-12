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    首頁　>　生活

    苗縣20日「今夜不開燈」 邀鄉親節電愛地球

    苗栗縣長徐耀昌（中）邀請社區及商圈在20日晚上響應「今夜不開燈」行燈，一起節電愛地球。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣長徐耀昌（中）邀請社區及商圈在20日晚上響應「今夜不開燈」行燈，一起節電愛地球。（記者張勳騰攝）

    2020/10/12 14:53

    ［記者張勳騰／苗栗報導］苗栗縣推動各項節電專業輔導策略成果顯著，蟬連6年全國節電優良縣市佳績，今年以「今夜不開燈」為節電宣傳的新主題，並邀請客家妹陳明珠擔任節電代言人，20日晚上7點30分將在縣內4個社區及商圈，以臉書現場直播方式，邀請民眾響應節電愛地球，縣長徐耀昌也請鄉親一起關閉家中電燈走出戶外，享受節電「夜」生活。

    苗縣府邀請客家妹陳明珠（左）擔任節電代言人，邀請鄉親一起支持節電政策。（記者張勳騰攝）

    苗縣府邀請客家妹陳明珠（左）擔任節電代言人，邀請鄉親一起支持節電政策。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，今年受武漢肺炎疫情影響，取消星光電影院，改以節電宣導車深入社區巡迴的方式，行駛到縣內70處特色景點及社區進行宣導，由最具喜感的街頭藝人飛弘及可愛的客家獅「恰恰」，宣導相關節電措施，讓節電觀念在各社區扎根。

    街頭藝人飛弘及可愛的客家獅「恰恰」，宣導相關節電措施，讓節電觀念在各社區扎根。（記者張勳騰攝）

    街頭藝人飛弘及可愛的客家獅「恰恰」，宣導相關節電措施，讓節電觀念在各社區扎根。（記者張勳騰攝）

    苗縣府工商發展處今天舉辦記者會邀請鄉親一起支持及響應縣府「今夜不開燈」節電政策，20日晚上7點30分邀請「竹南鎮塭內社區」、「頭份市民族里社區」、「南庄桂花巷商圈」及「銅鑼好客商圈」社群共同參與，當晚將關燈一小時，並在「全栗節電中」臉書粉絲專頁分享現場直播，現場還有苗栗伴手禮要分送給鄉親。

    苗縣府呼籲鄉親一起關閉家中電燈，走出戶外親近大自然，共同響應「今夜不開燈」行動。（記者張勳騰攝）

    苗縣府呼籲鄉親一起關閉家中電燈，走出戶外親近大自然，共同響應「今夜不開燈」行動。（記者張勳騰攝）

    徐耀昌呼籲鄉親一起關閉家中電燈及不需要用到的電源，走出戶外親近大自然，共同響應「今夜不開燈」。

    苗縣府呼籲鄉親一起關閉家中電燈，走出戶外親近大自然，共同響應「今夜不開燈」行動。（記者張勳騰攝）

    苗縣府呼籲鄉親一起關閉家中電燈，走出戶外親近大自然，共同響應「今夜不開燈」行動。（記者張勳騰攝）

    徐耀昌指出，苗縣府以多元方式，持續推行節電政策，形塑民眾、社區住宅、工商業界及機關全方位的節電氛圍，感謝所有苗栗鄉親支持及響應，節電行動會持續向前邁進，讓我們共創節電新生活。

    「今夜不開燈」行動20日當晚，苗縣府準備伴手禮要分送給鄉親。（記者張勳騰攝）

    「今夜不開燈」行動20日當晚，苗縣府準備伴手禮要分送給鄉親。（記者張勳騰攝）

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