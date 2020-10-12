北北基將協調基隆輕軌捷運 國民黨設前提：台鐵基隆站不能廢

國民黨前立委謝國樑（中）偕同基隆市議會國民黨團召開記者會，要求保留台鐵基隆站。（記者林欣漢攝）

2020/10/12 11:36

〔記者林欣漢／基隆報導〕交通部明天（13日）將邀集北北基3市市長，討論基隆輕軌及捷運民生汐止線競合路段整合、基隆輕軌台北端起點等問題，國民黨前立委謝國樑今天偕同基隆市議會國民黨團召開記者會，謝國樑說，基隆人歡迎輕軌，也歡迎中運量捷運，但前提是不能廢除台鐵基隆站，若明天協調會最終結論還是要把基隆火車站廢掉，那麼將號召基隆民眾前往交通部陳情。

基隆輕軌與台鐵路廊競合問題，以及捷運民生汐止線、台鐵與基隆輕軌規劃問題引發討論，基隆人關心火車恐怕因為基隆輕軌將退出基隆站，對此，謝國樑表示，歡迎基隆有輕軌也歡迎中運量捷運，但交通建設應該是一項一項堆疊起來，而不是用取代式的只能二選一。

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謝國樑強調，台鐵基隆站有其歷史及文化定位，在功能上也讓基隆能夠與全台的城市來連結，廢除基隆站等於將基隆市排除在全國的鐵路路網之外，已經申請11月中旬在台北市仁愛路、杭州南路的路權，萬一交通部沒有給予基隆人善意回應，仍執意要廢除台鐵基隆站，罔顧民眾搭乘火車的權益，會帶領基隆民眾到交通部表達心聲。

國民黨基隆市議會黨團書記長張芳麗表示，台鐵基隆站會設在現在的位置，有他的歷史、地形因素，絕不能廢除，呼籲交通部及參與協調的三位市長，要注重基隆民眾的心聲及通勤的辛苦，體察民意從善如流，做出對基隆民眾有利的最終決定。

國民黨基隆市議員莊榮欽、連恩典、韓良圻、鄭愷玲、張淵翔、呂美玲、秦鉦等人也異口同聲說，樂見基隆未來可以有輕軌或捷運，讓民眾增加交通的選擇，但很多基隆人依賴台鐵通勤，一定要把鐵路留下來，絕不能因此把台鐵基隆站廢掉。

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