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    連假高雄都沒人嗎？高市觀光局：67萬人次湧旗津

    旗津最潮黑沙玩藝節吸引大批人潮。（記者王榮祥翻攝）

    旗津最潮黑沙玩藝節吸引大批人潮。（記者王榮祥翻攝）

    2020/10/12 11:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕部分韓粉社團猛酸連假期間、高雄都沒人！高市觀光局今公布，共有67萬人次湧入旗津最潮黑沙玩藝節、締造紀錄。

    高市觀光局舉辦為期15天的「2020旗津黑沙玩藝節」，昨（11）日圓滿落幕，期間適逢中秋及國慶連假效應，估算共吸引超過67萬人次造訪。

    高市觀光局長周玲妏表示，後疫情時期，國內旅遊風潮盛，今年首度嘗試以策展概念打造主題沙雕、隧道壁畫藝術、8場音樂秀和各樣水上陸上活動等四大主題，加上旗津夕照與海鮮美味，相信活動期間來到旗津的民眾一定不虛此行!

    觀光局說明，今（109）年上半年受疫情影響，國內遊客人數大幅下滑，但隨著後疫情時期興起的報復性國旅，中秋、雙十連假來高旅遊人次都較往年大幅成長，舉辦第六年的旗津黑沙玩藝節，今年更是以「黑。潮」主題定調推出一系列多元活動，滿足各年齡層客群的喜好，也成為連假期間闔家出遊的熱點。

    除吸引67萬人次到旗津，觀光局統計中秋連假、市內旅館住房率接近8成，雙十連假周邊旅館住房率也開出紅盤。

    鑒於黑沙玩藝節人氣高，觀光局特別延長沙雕區展演至10/25（日），星空隧道也重新換裝配合海洋風情，尚未造訪的民眾，別再錯過!

    旗津最潮黑沙玩藝節晚間演唱活動吸引大批歌迷。（記者王榮祥翻攝）

    旗津最潮黑沙玩藝節晚間演唱活動吸引大批歌迷。（記者王榮祥翻攝）

    旗津最潮黑沙玩藝節吸引67萬人次參與。（記者王榮祥翻攝）

    旗津最潮黑沙玩藝節吸引67萬人次參與。（記者王榮祥翻攝）

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