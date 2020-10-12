雙連假路況比預期順暢 林佳龍：將提前規劃跨年、春節疏運

雙連假路況比預期順暢。圖為國慶連假第2天，國道5號北上車流狀況。（資料照）

2020/10/12 09:22

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中秋、國慶雙連假結束，交通部長林佳龍今天表示，今年兩個連假的路況比預期來的順暢，政府各單位和用路人一起努力的成果，他也說，這次連假國道疏運措施有精進和創新作為，也達到效果，但每次連假情況都有其特殊性，交通部將針對明年跨年春節期間疏運提前規劃，在既有基礎上表現更好。

交通委員會今天審查交通部所屬單位預算，並邀請交通部長林佳龍出席備詢。

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林佳龍在會前接受聯訪時表示，今年從中秋到雙十連假國道疏運比預期路況還要順暢，包含高乘載提前結束，北花線的國道客運載客也有成長，分流措施也有落實，這是政府各單位和用路人一起努力的成果，他要代表政府表達感謝；林佳龍表示，這次連假國道疏運措施有一些精進和創新作為，也達到其效果，不過每次連假情況都有其特殊性，會針對明年跨年春節期間提前做規劃，在既有基礎上更好。

對於帛琉是否有機會成為首個與我國共組旅遊泡泡的國家，林佳龍表示，交通部針對防疫，從紓困、振興，同時從防疫旅遊、安心旅遊到國際旅遊皆有規劃，但仍須配合指揮中心決定，例如像帛琉這類較單純的地區，已有既有航班，也是國人旅遊目的地，交通部也列為超前部署規劃，但仍要依指揮中心判斷做最後決定。

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