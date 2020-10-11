「澎湖島大觀」電子書發表會 中日英文3版本同步上線

澎湖島大觀電子書發表會，中英日文三版本電子書同步上線。（記者劉禹慶攝）

2020/10/11 19:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現代潮流興線上閱讀，澎湖縣政府文化局跟隨時代腳步，將日治時期日本人井原伊三太郎著作的「澎湖島大觀」重製，並同步上線日文（原文）、中文、英文三版本電子書，今日在馬公市中正堂舉行發表會、座談會及導覽解說活動。

日治時期著作的「澎湖島大觀」（昭和7年，1932），作者井原伊三太郎以日文及圖片方式，詳細記載了當時澎湖島的資訊，其中更收錄了264張珍貴照片，顯示澎湖先民日常生活點滴。早期已於《硓古石季刊》分集由澎湖耆老鄭紹裘先生進行詮釋，並詳加註釋刊登，向外界大眾公開。

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今年澎湖縣政府文化局為了配合文旅年的推廣，除了保留日文原版外，並特別進行中、英文版本的重製，並作為線上電子書以提供民眾閱覽，了解澎湖在日治時期的歷史典故及一窺當時的島嶼生活樣貌。今日在中正堂舉行「澎湖島大觀」電子書發表會，由文化局副局長洪進業主持。

會中也邀請文史工作者陳英俊老師、高啟進老師、許玉河老師擔任與談人，以「澎湖島大觀」的內容為議題，探討「澎湖島大觀」的重要性、書中的照片以及未來應用於澎湖文化旅遊年的做法等議題。澎湖縣議員陳慧玲、呂光宇等人都出席座談會，座談會結束後則由高啟進老師帶領民眾進行「澎湖島大觀」導覽解說，以日治時期作為介紹主軸。

澎湖島大觀座談會，左起許玉河、高啟進、陳英俊及文化局副局長洪進業。（記者劉禹慶攝）

澎湖島大觀電子書發表會，吸引近百位民眾前往參加。（記者劉禹慶攝）

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